Charlize Theron responde a los que dicen que se ha sometido a una operación estética : "Z*rra, solo estoy envejeciendo"

Los retoques faciales pueden ser algo habitual entre las estrellas, muchas veces bajo la presión que les impone la sociedad y la industria del espectáculo.

Actrices como Sarah Jessica Parker lo ha denunciado en más de una ocasión, asegurando que no se mira con el mismo prisma a hombres y mujeres y que estas últimas sienten más que el envejecimiento merma sus carreras: "Entiendo por qué la gente elige hacerlo, ya que hay mucha atención puesta en la apariencia, especial y principalmente con las mujeres".

Al igual que ella, Charlize Theron también ha negado haberse sometido a ninguna operación estética pesa a los rumores que apuntan a ello. En una entrevista con Allure, la actriz sudafricana ha sido tajante con aquellos que lo sugieren: "Mi rostro está cambiando, y me encanta que mi rostro esté cambiando y envejeciendo".

"Pero la gente piensa que me retoqué la cara. Están como: '¿Qué se hizo en la cara?' Y yo pienso: '¡Zorra, solo estoy envejeciendo! No significa que me hiciera una mala cirugía plástica. Esto es justo lo que sucede", explicó de nuevo muy clara con los que critican su aspecto físico como puedes ver en el vídeo de arriba en unas pasadas declaraciones sobre la sexualización en Hollywood.

Además, ha criticado el doble rasero que tiene Hollywood: "Siempre he tenido problemas con el hecho de que a los hombres de cierta edad les gustan los vinos finos y a las mujeres les gustan las flores cortadas. Desprecio ese concepto y quiero luchar contra él, pero también creo que las mujeres quieren envejecer de una manera que les parezca correcta. Creo que debemos ser un poco más empáticos con la forma en que todos pasamos por nuestro viaje. Mi viaje de tener que ver mi cara en una valla publicitaria es bastante divertido ahora".

Sin embargo, al envejecimiento sí le encuentra una pega: "Lo que realmente me fastidia es que hago películas de acción ahora y si me lastimo, me toma mucho más tiempo curarme que cuando tenía 20 años. Más que mi cara, desearía tener mi cuerpo de 25 años que puedo tirar contra la pared y ni siquiera lastimarme mañana. Ahora, si no hago ejercicio durante tres días y vuelvo al gimnasio, no puedo caminar. No puedo sentarme en el inodoro. Son todos esos momentos muy reales".

Eso sí, ha descartado volver a hacer una película para la que suba mucho de peso: "Nunca lo volveré a hacer porque no te lo puedes quitar".

"Cuando tenía 27 años, hice 'Monster'. Perdí 13 kilos como de la noche a la mañana. Me perdí tres comidas y volví a mi peso normal. Luego lo hice a los 43 para 'Tully', y recuerdo que después de un año de tratar de perder peso, llamé a mi médico y le dije: 'Creo que me estoy muriendo porque no puedo perder este peso'. Y él dijo: 'Tienes más de 40 años. Cálmate. Tu metabolismo ya no es lo que era'. Nadie quiere escuchar eso".