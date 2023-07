A SUS 58 AÑOS

Sarah Jessica Parker asegura que no le gusta mirarse al espejo y se sincera sobre las operaciones estéticas

Con el reciente estreno de la temporada 2 de 'And Just Like That', Srah Jessica Parker ha desvelado si se considera atractiva a sus 58 años, lanzando una reflexión sobre la aceptación y los retoques estéticos.