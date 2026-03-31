Channing Tatum reaparece tras su delicada operación: "Ha sido complicada"
Channing Tatum ha compartido una actualización tras su cirugía y ha confesado que la recuperación está siendo mucho más dura de lo esperado.
Channing Tatum ha reaparecido en redes sociales con un mensaje sincero sobre su estado de salud tras someterse a una operación de hombro… y no ha sido precisamente un proceso fácil.
El actor, de 45 años, ha publicado un vídeo en Instagram en el que admite que esta recuperación ha sido especialmente dura: "Esta ha sido complicada", reconoce, dejando claro que no solo ha sido un reto físico, sino también mental.
Tatum tuvo que pasar por quirófano a principios de febrero tras sufrir una separación de hombro, una lesión que requirió la colocación de un tornillo para estabilizar la articulación.
Desde entonces, el protagonista de Magic Mike ha ido compartiendo pequeños avances, pero en esta última actualización ha sido más honesto que nunca sobre lo que ha supuesto el proceso. "He estado mentalmente arriba y abajo… probablemente más que nunca en mi vida", confiesa, revelando el impacto emocional que ha tenido la recuperación.
A nivel físico, el actor también ha notado las consecuencias. Tras semanas sin poder entrenar con normalidad, su hombro ha perdido fuerza y movilidad, algo que él mismo ha evidenciado en su vuelta al gimnasio, donde asegura sentirse "como un principiante".
Sin embargo, hay luz al final del túnel. Tatum asegura que empieza a encontrarse mejor y que ya ha sido autorizado para retomar el entrenamiento de cara a sus próximos proyectos.
Y es que el tiempo apremia: el actor se prepara para un nuevo rodaje en apenas unas semanas, lo que le obliga a acelerar su recuperación física. Aun así, es consciente de que el camino no será fácil y ha pedido paciencia y apoyo a sus seguidores.
Después de semanas complicadas, Channing Tatum parece empezar a ver la salida… aunque deja claro que esta ha sido, sin duda, una de las recuperaciones más duras de su vida.
