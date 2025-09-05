Channing Tatum perdió 32 kilos drásticamente y alarmó a su equipo: "Me sentía vacío"

Channing Tatum es uno de esos actores que llevan la preparación de su personaje al extremo, incluso cuando implica someter su cuerpo a cambios drásticos.

El actor, que se caracteriza por su disciplina y compromiso, ya había pasado antes por transformaciones físicas para sus papeles, pero normalmente relacionadas con un aumento de masa muscular.

Sin embargo, para su nueva película, Roofman, decidió dar un paso más allá llegando a perder casi 32 kilos.

Para encarnar a Jeffrey Manchester, un hombre que logró esconderse durante meses en el interior de una tienda Toys "R" Us tras una fuga, Tatum ha llevado a cabo un proceso de pérdida de peso radical, que llegó a preocupar al equipo de rodaje.

"Solo había planeado bajar a 84 kilos. Y luego, solo una vez, ya iba por buen camino, y con los días de rodaje, se me fue desprendiendo y llegué a unos 78 kg", decía a Variety.

"Nuestra subdirectora, Mary Ellis, estaba preocupada", contaba el director de la película Derek Cianfrance, a lo que Tatum respondía: "Pensé: 'Creo que tiene razón. Esto es raro'”.

"Ella decía: 'Ya está... compradle un filete ahora mismo'", explicaba entre risas Channing.

"Era una especie de vacío y tristeza", confesaba el actor. "Me veía a mí mismo y me sentía vacío".

"La película, en gran medida para mí, trataba mucho sobre la soledad, y era una verdadera meditación sobre ese deseo de plenitud y de intentar llenar un recipiente vacío... esa sensación apesta después de un tiempo", añadía el actor de Magic Mike.

Cianfrance ha contado que el motivo por el que el actor quiso perder peso para su papel fue porque "Jeff en The Roofman, tenía que meterse en espacios reducidos y vivir dentro de las paredes de un Toys 'R' Us".

"Es más difícil hacer eso cuando eres más grande", explicaba Cianfrance. "Yo pensaba: 'Haz lo que quieras'".

Channing, que ya dijo en un post de Instagram que no quería volver a cambiar de forma tan drástica su físico para un papel por cuestiones de salud, se prepara para el estreno en cines de Roofman el próximo 10 de octubre.