Javier Bardem presenta en España 'La Sirenita' y reacciona cuando le llaman 'majestad' por el rey Tritón: "¡Viva la República!"

Al grito de "¡Viva la República!", Javier Bardem ha presentado este jueves en Madrid la nueva adaptación en acción real de 'La Sirenita' de Disney, que se estrenará en cines el próximo 26 de mayo y en la que da vida al rey Tritón.

Durante el posado ante las cámaras en el Hotel Four Seasons de Madrid, los reporteros gráficos le pidieron a Bardem "un gesto de rey", a lo que el actor, ganador de un Oscar por 'No es país para viejos' (2007) respondía que no, "eso sólo en las películas".

Antes de retirarse se despidió de los periodistas dando las gracias y le responden: "Gracias majestad".

Javier Bardem presenta 'La Sirenita' en Madrid | Gtres

A lo que Bardem ha proclamado bromeando: "De nada hombre, ¡Viva la República! Yo de rey nada más que en Disney", dejando una anécdota que ha llenado las redes sociales de nuestro país. Puedes verlo todo en el vídeo de arriba.

Dirigida por Rob Marshall, la nueva versión del clásico animado de Disney inspirado en el cuento de Hans Christian Andersen se presenta como la historia de una joven sirena con sed de aventura e incomprendida por su padre, que trata de retenerla en el mundo submarino.

Así es la nueva Sirenita

La película está protagonizada por la cantante y actriz Halle Bailey ('grown-ish') como Ariel; Jonah Hauer-King ('Uno más de la familia') como el Príncipe Eric; el ganador del Premio Tony Daveed Diggs ('Hamilton') como la voz en versión original de Sebastián; Awkwafina ('Raya y el último dragón') como la voz en versión original de Scuttle; Jacob Tremblay ('Luca') como la voz en versión original de Flounder; Noma Dumezweni ('El Regreso de Mary Poppins') como la Reina Selina; Art Malik ('Homeland') como Grimsby; con el ganador del Oscar Javier Bardem ('No es país para viejos', 'Being the Ricardos') como el Rey Tritón; y las dos veces nominada al Oscar Melissa McCarthy ('¿Podrás perdonarme algún día?', 'La boda de mi mejor amiga') como Úrsula.

'La Sirenita' cuenta la historia de Ariel, la hija más joven del Rey Tritón y también la más rebelde. Su mayor deseo es conocer el mundo fuera del mar, y, mientras visita la superficie, se enamora del apuesto Príncipe Eric. Si bien las sirenas tienen prohibido interactuar con los humanos, Ariel quiere seguir a su corazón. Así, hace un trato con la malvada bruja del mar, Úrsula, que le da la oportunidad de experimentar la vida en la tierra, pero a cambio pone en peligro su vida y la corona de su padre.