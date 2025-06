Blake Lively rompe su silencio sobre la batalla legal con Justin Baldoni tras conseguir que desestimen su demanda: "Nunca dejaré de luchar por las mujeres"

Blake Lively se ha pronunciado poco después de que se haya dado a conocer que el juez ha desestimado la demanda por difamación interpuesta por Justin Baldoni contra ella, Ryan Reynolds y el New York Times por 400 millones de dólares.

El juez Liman ha fallado en favor de Lively considerando que el NYT no tenía responsabilidad como medio protegido por el derecho a la libre información, y en el caso de Lively, al haber presentado sus acusaciones iniciales en un tribunal civil de California, debería tener 'inmunidad' judicial al estar protegido de contrademandas.

Una importante victoria para el equipo de Blake durante esta batalla legal, que aún sigue lejos de terminar. La actriz sin embargo ha querido abordar esta gran noticia en su cuenta de Instagram, donde se ha estado manteniendo al margen del juicio hasta ahora.

"La semana pasada me alcé con orgullo junto a 19 organizaciones unidas para defender los derechos de las mujeres a alzar la voz por su seguridad. Como tantas otras, he sentido el dolor de una demanda por represalias, incluyendo la vergüenza manufacturada con la que intentan rompernos. Aunque la demanda contra mí ha sido derrotada, muchas no tienen los recursos para pelear y defenderse", escribe orgullosa.

El mensaje de Blake Lively | Instagram

"Estoy más comprometida que nunca a continuar apoyando el derecho de todas las mujeres a tener una voz para protegerse a sí mismas, incluyendo su seguridad, su integridad, su dignidad y su historia. Hay protecciones ahí fuera. Echa un vistazo a algunas de las increíbles organizaciones que aparecen abajo para encontrar recursos e información", ofrece junto a un listado de dichas organizaciones.

"Con amor y gratitud por tantas que han permanecido a mi lado, muchas que conozco. Muchas que no conozco. Pero nunca dejaré de apreciaros o luchar por vosotras", termina diciendo.