Ben Affleck llama a Jennifer Lopez "mi mujer" en su primera entrevista tras su crisis y aclara por qué tiene cara de cansado siempre

Ben Affleck y Jennifer Lopez son la pareja que más atención está suscitando en Hollywood desde que saliera a la luz que están atravesando una crisis en su matrimonio.

Y, aunque hay indicios para pensar que tienen problemas en su relación ya que estarían vendiendo su casa y el actor se ha ido a vivir a un apartamento. Después hay otros momentos donde muestran que siguen estando juntos.

Así, los hemos visto acudir juntos a varios eventos familiares o, recientemente, JLo publicaba este mensaje en Instagram donde lo llamaba héroe.

En medio de toda esta incertidumbre Ben Affleck ha ofrecido su primera entrevista desde que aparecieron los rumores tras acudir al programa de Kevin Hart, Hart to Heart.

En la entrevista Ben ha hablado con total naturalidad de Jennifer Lopez a la que ha llamado "mi mujer". Y, además, han tratado cómo vive él la fama y que haya siempre paparazzi persiguiéndolos: "No me importa, puedes sacarme una foto en un bar o en un estreno, con mi mujer, me importa una mierda. No te voy a percibir", explica. Aunque, aclara: "Pero con mis hijos, eso es diferente".

Affleck asegura que es "un poco tímido" y confiesa que ese es uno de los motivos por los que suele aparecer con cara de cansado o agotado en muchas de las fotos que le sacan por la calle: "Tampoco me gusta que ser el centro de atención. Es por eso que la gente me ve y dice: '¿Por qué este tipo siempre está enfadado?' Pero es que cualquier persona puede llegar con su cámara y metérmela en la cara y entonces digo, está bien, vamos allá'".

Aunque, también puntualiza que esa expresión facial la puede tener en la intimidad: "También podría ser alguien con quien me encuentro: estoy sentado en casa y me dicen: '¿Qué pasa?' 'Nada. No pasa nada'", reflexionó. "Yo digo, 'Nada'. Estoy escuchando esto'. Empiezo a pensar: ¿pasa algo?".

Ben Affleck en Los Angeles | Gtres

Pero, es probable, que lo más complicado sea lidiar con lo conocida y querida que es Jennifer Lopez: "Ella es tan famosa", afirma. "La gente la ama y ella realmente representa algo importante para la gente. Conmigo la gente dice, 'Oye, me gusta tu película', y luego dicen '¡AAAHHHH! ¡J-LO!,' Es increíble, ¿sabes a qué me refiero?", compara.

Para después revelar una anécdota que les pasó en una viaje a Nueva York con sus 3 hijos y los 2 de JLo: "Nos bajamos del coche, íbamos a una obra de teatro y yo dije: 'A la mierda, cariño, vamos a llegar tarde, tenemos que andar una manzana y media'. Ella dijo: 'Está bien'. Pero sal con ella, todos los niños, atravesando Times Square y toda la mierda fue, en plan, una puta locura".

"Pensé, 'Dios mío'. Había una señora, estaba fumando marihuana, vestida con un traje ceñido de color morado (es una señora grande y pesada) y empezó a correr hacia atrás grabándonos y diciendo '¡¡J-LO!!' Como un toro de miura, que luego atrae a todos los demás y luego a todos los turistas".

Entonces el actor comenta que fue como estar rodeado de "cientos de personas gritando". Kevin Hart le dice: "Por cierto, en ese momento, tienes que estar ajeno a actuar como si todo estuviera bien". A lo que Ben Affleck responde: "Pues sí, por eso pongo mi "bitch face".