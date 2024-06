La crisis entre Jennifer Lopez y Ben Affleck podría ser una estrategia para desviar la atención por el fracaso de la gira de JLo

Cada semana aparecen nuevas narrativas sobre la relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck. Hasta ahora ellos se han mantenido al margen de los rumores de crisis, aunque, la cantante hacía recientemente unas declaraciones donde hablaba de la negatividadque ha recibido en esta última época.

Es evidente que JLo no atraviesa por su mejor momento pues a la aparente crisis en su matrimonio se suma que ha tenido que cancelar su gira de conciertos. Ella misma daba la noticia y aseguraba sentirse "devastada" pero que tenía que centrarse en su familia en estos precisos momentos.

En medio de todo este revuelo, el medio The Mirror ha publicado que los problemas que están atravesando Jennifer y Ben podrían ser una estrategia para desviar la atención. Ya que JLo no habría vendido las suficientes entradas en su tour y, también, por las críticas que habría recibido por su nueva película, Atlas.

Jennifer López y Ben Affleck en Los Angeles tras ver un partido de baloncesto del hijo del actor | Gtres

Así, la experta en relaciones públicas Mayah Riaz dice The Mirror: "En marzo, JLo canceló las últimas siete fechas de la gira. Luego, en abril, el nombre de la gira cambió de This Is Me...Now a This Is Me... Live: The Greatest Hits".

"No es de extrañar que haya especulaciones sobre los rumores de divorcio que la rodean con Ben que podrían haber sido creados para distraer la atención de la caída de su carrera. No es raro que las celebridades se enfrenten a especulaciones y rumores, particularmente durante tiempos difíciles en sus carreras", sigue diciendo.

Jennifer Lopez promocionando la película Atlas en México | Cordon Press

"Los rumores de divorcio o las distracciones de la vida personal a veces pueden utilizarse como estrategia para desviar la atención de cualquier contratiempo profesional", explica sobre que es una práctica habitual. Para luego añadir: "Es importante enfatizar que debemos abordar tales rumores con Jennifer y Ben con escepticismo hasta que tengamos una confirmación creíble".

"Podría ser por su matrimonio con Ben Affleck, que parece estar bajo intenso escrutinio diario. Sin embargo, también puede ser que la venta de entradas no haya sido excepcional. Si se ve a López actuando en estadios medio llenos, dañará su imagen. Cancelar la gira puede haber sido en realidad una elección entre dos desastres de relaciones públicas", concluye con esta reflexión.