Ben Affleck y Jennifer Lopez, muy serios, se reúnen en la oficina del actor: ¿Es el final definitivo?

La situación personal de Ben Affleck y Jennifer Lopez sigue siendo un misterio pero de lo primero que ha hecho la artista a su llegada a Los Angelestras sus vacaciones por Europa ha sido reunirse con su marido.

La cuestión es que la cita ha sido mucho más formal que las últimas veces que los hemos visto juntos. Y es que, ambos se han reunido en la oficina que tiene el actor en Beverly Hills.

De esta forma, Ben ha sido captado llegando a la oficina vestido de traje con una maleta de mano, su habitual café helado y llevando su alianza de casado, aunque con un gesto muy serio.

Ben Affleck en Los Angeles | Gtres

Por su parte, Jennifer Lopez llegó más tarde a las oficinas y se la pudo ver montada en el asiento del copiloto de un coche que llevaba alguien de su equipo, también con un semblante serio. Hay medios que están especulando que este podría ser el final de su matrimonio después de todos los rumores de divorcio que han salido.

"Ben y Jen saben que sus fans están pendientes de si llevan o no sus anillos", dice una fuente a ET. "Están intentando ser lo más amigables posible. Quieren lo mejor para todos los involucrados, incluidos sus hijos, el resto de sus familias y los amigos en común".

Jennifer Lopez en Beverly Hills | Gtres

Hasta ahora, los últimos pasos de Jennifer Lopez ha sido que puso tierra de por medio para disfrutar de unos días de relax en Italia y después asistir al desfile de alta costura de Dior en París, puedes ver el vídeo del momento arriba de la noticia.

"A Jen le encanta ir de vacaciones a Europa durante el verano. Ha sido agradable para ella experimentar un cambio de ritmo y tener un respiro", dice la fuente.

"Se lo ha pasado genial con sus amigos. A ellos les encanta ir a cenas divertidas, trasnochar, tumbarse al sol, vestirse elegantemente, bailar y comprar", sigue diciendo.

"Ben nunca ha hecho eso, incluso cuando él y Jen no tenían ningún problema. Jen no está permitiendo que el hecho de que Ben no esté allí la deprima", concluye.

Por su parte, Affleck ha permanecido en Los Angeles donde se le ha visto con sus hijos. Aunque protagonizó un tenso momento con unos paparazzi que lo estaban fotografiando cuando estaba conduciendo y los flashes de las cámaras lo cegaban.