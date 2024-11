Ben Affleck dice que Jennifer Lopez es "espectacular" mientras habla de su último proyecto juntos

Ben Affleck y Jennifer Lopez han acaparado la atención de todos los medios durante los últimos meses debido a su separación después de llevar 2 años casados y haberse dado una segunda oportunidad tras su primera relación a principios de los 2000.

Pero, a pesar de haber tomado caminos distintos, parece que su relación ha acabado en buenos términos pues se les ha visto muchas veces juntos y siempre han hablado bien el uno del otro.

Ahora, el próximo 6 de diciembre estrenan su último proyecto junto, la película Unstoppable que protagoniza Jennifer Lopez y está producida por Ben Affleck y Matt Damon, a través de su productora Artists Equity.

Muchas son las películas que el dúo de amigos producen más allá de las que puedan protagonizar. Una de ellas es Small Things Like These, que cuenta con Cillian Murphy como protagonista.

Así, durante una entrevista para ET donde estaban promocionando Small Things Like These la entrevistadora preguntó a Affleck y Damon sobre Unstoppable donde Ben dijo: "Unstoppable es una película muy diferente a esta, pero de alguna manera, está igualmente arraigada en la pasión de artistas realmente talentosos".

"Goldenberg, Jennifer, Don Cheadle, Jharrel y Bobby Cannavale eran todos unos apasionados de esta película", apunta. Para después decir sobre su exmujer: "Jennifer está espectacular", afirma. Para después decir que es "otra de las (películas) de las que estamos realmente orgullosos".

"Creíamos en las personas adecuadas y Unstoppable es otro ejemplo de ello", termina.

Unstoppable se centra en la vida de Anthony Robles, un luchador estadounidense que ganó un campeonato nacional de lucha individual en 2011, a pesar de haber nacido con una sola pierna.