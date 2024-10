Ben Affleck "está listo" para tener citas tras su divorcio de Jennifer Lopez, pero con una condición innegociable

El actor Ben Affleck parece haber superado su ruptura de Jennifer López y estaría dispuesto a volver a tener citas con mujeres, aunque tiene una condición innegociable.

Ben Affleck y Jennifer Lopez han pasado por un duro divorcio pero parece que el actor no habría cerrado del todo las puertas al amor. "Ben no ha renunciado a las relaciones y ahora se siente listo para seguir adelante y comenzar a salir con alguien. No va a empezar nada serio hasta que el divorcio esté finalizado, pero eso no significa que no pueda salir con nadie", publica Daily Mail aludiendo a una fuente cercana.

"Él solo quiere salir con alguien que no beba o se encuentre en rehabilitación. Estos dos últimos años han sido duros para Ben y, a medida que está empezando a sanar, tiene una cosa muy clara: que su recuperación está por encima de todo. Y no va a poner en peligro su sobriedad", añade la misma fuente.

Cuando se conoció la separación de la pareja, Ben Affleck "se sintió molesto por la noticia de que la gente temía que recayera después de un largo período de sobriedad. Ben intenta evitar leer las noticias, pero le molesta que la gente piense que ha recaído porque no es así", continúa explicando.

"Como todo alcohólico, Ben se despierta con un solo objetivo en mente: mantenerse sobrio durante todo el día", concluye.