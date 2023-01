Austin Butler arrasó en los Globo de Oro gracias a su interpretación del legendario cantante en la película 'Elvis'. Durante el rodaje de la misma, el actor conoció a Lisa Marie Presley y Priscilla Presley, con quienes entabló una bonita amistad.

Ya cuando recogió el galardón a Mejor actor de drama, quiso dedicarle unas palabras: "Gracias por abrirme vuestro corazón, vuestra memoria, vuestro hogar. Os quiero para siempre".

Priscilla Presley, Austin Butler y Lisa Marie Presley en los Globos de Oro | Gtres

Ahora, tras la repentina muerte de Lisa Marie Presley, Austin Butler también ha querido hablar: "Mi corazón está completamente destrozado por Riley, Finley, Harper y Priscilla por la trágica e inesperada pérdida de Lisa Marie" comenzó diciendo Butler para E! News.

"Estoy eternamente agradecido por el tiempo que tuve la suerte de estar cerca de su luz y siempre apreciaré los momentos tranquilos que compartimos. Su calidez, su amor y su autenticidad siempre serán recordados".

El actor ya había hablado en otras ocasiones de la gran admiración que sentía por Lisa Marie, y lo bien que habían conectado. Recientemente contó cómo fue la primera vez que se conocieron: "Me abrazó con lágrimas en los ojos y simplemente dijo: 'Gracias'", le dijo a 'The Hollywood Reporter' . "Me llevó arriba y entramos en la habitación de Elvis y nos sentamos en su cama y hablamos durante horas".