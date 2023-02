Austin Butler afirma haberse dañado las cuerdas vocales por su acento en 'Elvis'

En los últimos años Hollywood ha visto un filón en los biopics sobre estrellas de la música, siendo casi todas ellas cintas que han optado a los grandes premios y han encumbrado a sus protagonistas.

A los casos de Rami Malek, con 'Bohemian Rhapshody', Taron Egerton, con 'Rocket Man' o Jennifer Hudson, con 'Respect', el último de esta lista ha sido Austin Butler dando vida a Elvis en la película homónima. De momento, por su papel ha ganado el Globo de oro a mejor actor de drama y es uno de los grandes favoritos para llevarse el Oscar.

Eso sí, su éxito no ha estado exento de sacrificio y duras sesiones de grabaciones que, además, gran parte se hicieron durante la pandemia. De hecho, en el vídeo de arriba puedes comprobar cómo el actor colapsó al terminar el rodaje.

Pero no solo ello, pues tal y como ha asegurado en The Graham Norton Show, el intérprete de 31 años se podría haber dañado sus cuerdas vocales para mucho tiempo: "Probablemente me dañé las cuerdas vocales después de cantar tanto". No es de extrañar dado que ha afirmado que una sola escena en la que cantaba podía requerir "40 tomas".

'Elvis' | Warner Bros.

Sin embargo, también ha confirmado que, al menos, se está deshaciendo del acento. Y es que, su peculiar forma de hablar en 'Elvis', propia de Tennessee, se le ha quedado impregnada al actor, asegurando que es genuina, llegando a ser objeto de mofa por algunos fans.

"Si estuviera intentando sonar como Elvis ahora mismo sonaría muy diferente", puntualizó Butler en el programa. "Creo que es divertido lo muy pendiente que está la gente de esto", bromeó.