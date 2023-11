Así habla Arnold Schwarzenegger del inspirador viaje que hizo por España y que le marcó hasta el día de hoy

Durante años, el exgobernador de California, culturista y actor Arnold Schwarzenegger ha dejado sin palabras a millones de fans con su musculoso cuerpo que ha lucido en una larga trayectoria en Hollywood protagonizando aclamadas películas de acción como Terminator, Conan o Predator lo que le llevó a ser reconocido como el "mejor hombre de acción" por su propio rival del pasado, Sylvester Stallone. A pesar de su éxito, el actor también experimentó ciertos fracasos en taquilla que asumió con valentía, como puedes ver en el vídeo de arriba.

En varias ocasiones, Schwarzenegger, que continúa cultivando y cuidando su cuerpo, ha compartido sus hábitos de vida saludables en su canal de YouTube de su grupo de deporte Arnold's Pump Club, del mismo modo que se ha dejado ver montando en bicicleta por su ciudad o en el gimnasio con su hijo Joseph Baena.

Ahora, el multidisciplinar actor ha retomado su afición por la escritura publicando Be Useful: Seven Tools for Life, cuyo título en español todavía no es oficial, pero podría traducirse como: Se útil: Siete herramientas para la vida. En el libro de autoayuda, Schwarzenegger presenta siete trucos para mejorar la calidad de vida que él mismo lleva a cabo en su día a día y que le han resultado útiles para lograr sus objetivos personales y profesionales. Y por si fuera poco, el actor no ha dudado en mencionar un inspirador viaje que realizó por España.

En el primer capítulo centrado en "tener una visión clara", Schwarzenegger recomienda salir a caminar para pensar y reflexionar. De esta forma, el actor ha recordado, ni más ni menos, que un viaje que él mismo llevó a cabo y que considera que todo el mundo debería realizar a lo largo de su vida, la emblemática ruta del Camino de Santiago.

Como ejemplo, Arnold relata la emotiva historia de Jono Lineen, un hombre australiano que, mientras se aventuraba en esta famosa ruta por España, se dio cuenta de que su trabajo no le hacía feliz y por ello debía realizar un cambio en su vida.

"Más de 300.000 personas de todo el mundo hacen el Camino cada año, y menos de una tercera parte por estrictos motivos religiosos. La inmensa mayoría tienen otros motivos, como Jono, o como los que puedas tener tú. Están buscando inspiración, están intentando hacer un cambio en sus vidas, y qué mejor manera de hacerlo que caminando", ha escrito el actor en el libro.

El principio de la ruta no está delimitado y existen multitud de itinerarios desde diferentes zonas de Europa, pero el final tiene lugar en la tumba del apóstol Santiago en la Catedral de Santiago de Compostela en Galicia. Este viaje rodeado de naturaleza e historia, cada año llama la atención de turistas de todas partes del mundo aunque, como menciona Arnold, no todos ellos la realizan por una motivación religiosa.

En la actualidad, el Camino de Santiago ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, además de nombrado Itinerario Cultural Europeo por el Consejo de Europa. Junto a ello, ha recibido el título honorífico de Calle mayor de Europa.