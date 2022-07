La hija mayor de Eddie Murphy, Bria Murphy, se ha casado con el actor de 36 años Michael Xavier este pasado 9 de julio en Beverly Hills en una ceremonia íntima ante 250 invitados entre los que asistieron familiares y los amigos más cercanos de la pareja. Bria, de 32 años, que además de un parecido innegable con su padre también comparte su profesión, caminó hacia el altar agarrada de su brazo luciendo un vestido de novia diseñado por Netta BenShabu.

Eddie Murphy y su hija Bria | Getty Images

Los asistentes a la boda estuvieron mostrando momentos de lo más emocionantes durante todo el día en sus redes sociales, pero ha sido la revista People en exclusiva la encargada de contar todos los detalles de la ceremonia, que muestran a una novia radiante y una decoración de lo más romántica repleta de flores y velas.

Bria y Michael se comprometieron el pasado diciembre. La actriz de 'Un chofer en apuros' compartió la noticia a través de un post en su perfil de Instagram, dedicándole unas bonitas palabras su ahora marido: "Mi corazón, mi mejor amigo, mi para siempre. Te amo, siempre".

Por su parte, Michael también quiso anunciar su futuro enlace en la misma red social. "Para siempre, mi amor".

Bria es fruto de la relación del comediante y actor Eddie Murphy y su exmujer Nicole Mitchell, de quien se divorció en 2006 y con quien también tuvo a Myles de 29 años, Shayne, de 27, Zola, de 22 y Bella de 20. Sin embargo, en total, el actor tiene 10 hijos con cinco mujeres distintas.

El cómico ya describió como "buena niña" a Bria durante una exhibición de arte en 2020 en Los Ángeles. "Me alegra que la gente vea lo talentosa que es", confesó Eddie.

La mayor de los hermanos fue encadenando pequeños papeles desde que la eligieron hace algo más de diez años para una serie de televisión americana llamada 'Love That Girl!'. A partir de entonces su carrera como actriz fue consolidándose llegando a debutar en películas como 'Amateur Night' o 'La pareja perfecta'. No obstante, su trabajo en el cine no impidió dejar paso al amor en su vida.

Bria ha tenido otras parejas conocidas como el rapero Marcus Cooper y el jugador de baloncesto Brandon Jennings, aunque finalmente ha sido el actor de 'Into the Woods' el que se ha llevado el 'sí, quiero'.

