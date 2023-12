Armie Hammer y sus significativas palabras sobre "la curación" tras su polémica: "Es una prueba que las cosas se desmoronen"

Durante largos años, la polémica ha rodeado a Armie Hammer después de que una mujer presentara cargos con el actor por presuntamente violarla durante cuatro horas en 2017, a lo que se unió la acusación pública de canibalismo cuando, en 2021, diferentes exparejas difundieron en redes sociales supuestos mensajes privados con el actor en los que se podían leer sus fantasías sexuales relacionadas con el BDSM, el canibalismo y las mutilaciones.

Todo ello provocó que Hammer se alejara del ojo público y las redes sociales eliminando todos sus posts, además de su exilio de Hollywood después de ser eliminado completamente de los proyectos en los que estaba trabajando. Sin embargo, tras dos años de investigación, finalmente ha sido absuelto por la fiscalía de los cargos que fue acusado de cometer en 2017, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Parece que poco a el actor ha comenzado a rehacer su vida. Tras regresar a Instagram con una extraña publicación, ahora ha compartido su nueva filosofía de vida en un nuevo post en su cuenta en el que cita un pasaje de lamonja Pema Chödrön.

La publicación de Armie Hammer | Instagram

"Sólo en la medida en que nos expongamos una y otra vez a la aniquilación podremos encontrar en nosotros aquello que es indestructible", ha comenzado. "Este es el espíritu del verdadero despertar. Se trataba de dejarlo todo. Que las cosas se desmoronen es una especie de prueba y también una especie de curación".

"Creemos que el objetivo es pasar la prueba o sobrepasar el problema, pero la realidad es que las cosas no se solucionan realmente. Se unen y se desmoronan de nuevo. Funciona así. La curación proviene de dejar que haya espacio para que todo esto suceda: espacio para el dolor, el alivio, la miseria, la alegría", ha continuado.

"Cuando creemos que algo nos va traer placer, realmente no sabemos lo que pasará. Cuando creemos que algo nos traerá miseria, no lo sabemos. Dejar espacio para el no saber es lo más importante de todo. Lo intentamos y hacemos lo que creemos que va a ayudar. Pero no lo sabemos. Nunca sabemos si vamos a caer de bruces o a sentarnos erguidos. Cuando hay una gran decepción, no sabemos si ese es el final de la historia. Puede que sea sólo el comienzo de una gran aventura", ha finalizado la cita.

El actor de Call Me By Your Name parece encontrarse en la búsqueda de sí mismo y en la sanación personal tras un complicado pasado y su reciente divorcio de su exmujer, Elizabeth Chambers.