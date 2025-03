Una mujer habla de la "paranoia" de Blake Lively y su reciente encontronazo con ella: "Siguió grabándonos"

En medio de la ininterrumpida batalla legal de Blake Lively con su coprotagonista en It Ends With Us, Justin Baldoni, una fan ha asegurado lo inquietante que fue su encuentro con la actriz en un hotel de Texas.

Lively recientemente ha visitado el estado para estrenar su nueva película Otro pequeño favor en el festival SXSW. De hecho, la actriz se lanzó a hablar por primera vez públicamente desde que comenzó su litigio con Baldoni.

Blake Lively en la premier de Otro pequeño favor | Getty Images

Ahora, Kaitlyn Cooper, una fan que se encontraba en el mismo hotel que Lively, ha explicado cómo fue su extraño altercado con la actriz.

Según ha comentado al DailyMail, se encontraba disfrutando de su estancia junto a su madre cuando se enteraron por la recepción de que "había un VIP alojado en el hotel". "Estaban charlando y se sentía una energía especial en el ambiente, como si algo estuviera pasando", afirma.

"(Una empleada) nos dijo que si nos quedábamos un rato, podríamos ver a esta persona, así que obviamente eso despertó nuestro interés, como le sucedería a cualquiera", expone. "Terminamos de cenar, volvimos al vestíbulo y nos sentamos en la sala de estar, simplemente charlando. Y poco después, entró (Lively)".

Cooper recuerda que cuando vio aparecer a la estrella de Gossip Girl sacó su móvil para hacer un breve vídeo de la actriz, pero aclara que "no fue nada emocionante", simplemente era para mostrárselo después a sus amigos.

"Cuando entró, hablaba muy alto. Su voz era fácilmente reconocible", explica. "Creo que saludó a las dos personas de recepción. Nos miró. Me parece que nos vio (grabándola)".

Blake Lively en It Ends With Us | Gtres

Según informa el medio, en el vídeo se puede ver a Lively entrando al vestíbulo del hotel luciendo unos jeans y una sencilla camiseta blanca. Pero la actriz, al darse cuenta de que la estaban grabando, se cubrió la cara mientras el personal del hotel y un guardia de seguridad la escoltaban hasta su habitación.

A la mañana siguiente, Cooper se encontró con Lively cara a cara, pero el encuentro fue muy extraño e inquietante, según ha narrado.

"Estábamos cargando el coche y oí que alguien decía 'hola', y era una voz de mujer. Levanté la vista y vi a Blake. Tenía el teléfono en la mano, como si me estuviera grabando. Por instinto, le devolví el saludo, porque ¿qué se dice?", cuenta.

Al parecer, la actriz no contestó y "siguió grabándonos hasta el coche", cuenta. Según Cooper, esta interacción la pilló desprevenida y le resultó "un comportamiento muy paranoico" por parte de Lively.

"Me pilló totalmente desprevenida. Luego le entregó el teléfono a su guardia de seguridad, quien dio otra vuelta por el lado del copiloto y luego ambos regresaron al hotel", concluye.

Cooper compartió este encuentro en redes sociales, pero muchos fans de la actriz se le echaron encima, recibiendo una ola de críticas al respecto. Además, asegura que varias cuentas extrañas, e incluso un empleado del hotel y una mujer que parecía formar parte del equipo de Lively, vieron sus vídeos.