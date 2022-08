Anne Heche es desconectada del soporte vital tras encontrar receptor para sus órganos

El pasado 5 de agosto la actriz Anne Heche, a sus 53 años, provocaba en el mismo día dos accidentes de coche y un incendio que la llevaron al hospital en estado crítico. Tras el segundo accidente, sufrió graves quemaduras y una lesión cerebral que la llevaron a ser ingresada de urgencia.

Fue entonces el día 12 cuando la familia declaraba que no iba a sobrevivir al accidente de coche que la mantenía en estado crítico y confirmaban su muerte cerebral.

Desde entonces el corazón de la actriz ha seguido latiendo a la espera de que se completase el proceso de evaluación de donantes: "Hace tiempo que decidió donar sus órganos y se la mantiene con soporte vital para determinar si alguno es viable".

Anne Heche | Getty

Ahora un representante de la familia ha confirmado a Entertainment Weekly que, tras encontrar receptor para sus órganos, Anne Heche ha sido desconectada del soporte vital. Por el momento son los únicos datos que han transcendido, no se sabe cuáles son los órganos que se donarán y también se desconoce la identidad del receptor o receptores.

La familia con este comunicado querían informar de que se ha logrado respetar el deseo de la actriz, que ha permanecido conectada el tiempo suficiente para que la fundación OneLegacy pudiera encontrar receptores que fuesen compatibles.

La policía no investigará el accidente

Durante estos días la policía de Los Ángeles estaba tratando de esclarecer lo sucedido, pero este mismo fin de semana comunicaban que no van a continuar investigando el caso: "A partir de hoy, no se seguirá investigando activamente este caso. Por una cuestión de formalidad, se recopilará cualquier información que se solicitase antes de este giro de los acontecimientos y se incluirá en el caso general. Cuando muere una persona sospechosa de un delito, no continuamos con la investigación".

