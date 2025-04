Ana de Armas responde a los rumores de protagonizar Los siete maridos de Evelyn Hugo

Los siete maridos de Evelyn Hugo, novela escrita por Taylor Jenkins Reid, se ha convertido en un fenómeno literario desde su publicación, conquistando tanto al público como a la crítica gracias a su mezcla de glamour, drama, y secretos jugosos.

Este impacto cultural ha generado una enorme expectación en torno a su adaptación cinematográfica, con fans apasionados analizando cada posible elección de casting y esperando que la película esté a la altura de una historia tan poderosa y querida.

Por el momento lo poco que sabemos del film es que lleva unos años en desarrollo, y este febrero se confirmó que finalmente Maggie Betts (The Burial) será la directora al mando del proyecto, escribiendo el guion junto a Liz Tigelaar (Little Fires Everywhere).

Pero encontrar a la actriz perfecta de Evelyn Hugo, descrita como una "bomba cubana" pero que a la vez adopta una imagen muy distinta y rubia para encajar en el Hollywood de la época, no es una tarea fácil.

Durante mucho tiempo el fandom había pensado en Jessica Chastain para el papel, pero la actriz acabó confesando que no formaría parte del proyecto. Ahora, parece que la favorita es Ana de Armas, sin duda una elección menos controvertida debido a su origen cubano.

En ET le han preguntado a Armas por estos rumores, y la joven lo tiene claro:

"Me encantaría. Creo que una de las cosas que amo de la actuación y mi carrera es poder hacerlo todo. Tienes que probar todo lo que puedas. No puedes siempre comer lo mismo", comenta, hablando de alejarse de las cintas de acción que han marcado su filmografía últimamente.

Los siete maridos de Evelyn Hugo cuenta la historia de Evelyn, el icónico mito de Hollywood ya retirada de la vida pública, cuando por fin está dispuesta a contar la verdad sobre su vida llena de glamour, escándalos y secretos. Pero para sorpresa de todos, escoge a Monique Grant, una periodista desconocida, para que escriba su biografía.

Monique no está precisamente en su mejor momento profesional ni personal, así que no entiende por qué ha sido elegida. Aun así, acepta con la esperanza de que esto relance su carrera. A medida que Evelyn relata su historia, desde sus orígenes humildes hasta su ascenso meteórico en el cine, y sus siete matrimonios, Monique empieza a sentirse profundamente conectada con la actriz... hasta que descubre que sus vidas están entrelazadas de una manera trágica e irreversible.