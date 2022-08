La muerte de Olivia Newton-John ha conmocionado al mundo del espectáculo. Tras 30 años luchando contra el cáncer, la intérprete ha fallecido a los 73 años. Una actriz británico-australiana que dejó una huella importante en la cultura desde finales de los 70, cuando interpretó a la icónica Sandy en el musical 'Grease'.

Las muestras de cariño de fans y compañeros de trabajo han sido instantáneas. Aprovechando el momento para expresar su tristeza y relatar anécdotas o curiosidades destacables. Como el ejemplo del actor Hugh Jackman, quien confesó en su cuenta de Instagram que fue su primer amor:

"Uno de los grandes privilegios de mi vida fue conocerte. No es solo una de las personas con más talento que he conocido... era de las que más entregadas, generosas y divertidas. Era un espíritu bondadoso. No es un secreto que Olivia fue mi primer amor. La besaba (su póster), cada noche antes de ir a la cama. Su legado solo seguirá creciendo en los próximos años. Una luchadora contra el cáncer que no conocía limites. Te quiero Olivia".

En un comunicado para la revista People, Stockard Channing, quien interpretó a Rizzo en 'Grease', expresó: "No sé si he conocido a un ser humano más encantador. Olivia era la esencia del verano: su sol, su calidez y su gracia son lo que siempre me viene a la mente cuando pienso en ella. La extrañaré enormemente".

Muestras de cariño a Olivia Newton-John en su estrella del paseo de la fama de Hollwywood | Getty

Otros artistas e intérpretes allegados, como Barbra Streisand lamentaban que era una muerte demasiado temprana. La actriz Viola Davis por su parte, hizo mención a cómo la actriz se convirtió en una parte importante de sus recuerdos de infancia. O el director James Gunn reveló que vivió en la antigua casa de Newton-John en un momento de su vida.

"¡¡Fuiste mi infancia!! ¡Tu talento, talante belleza! Descansa en una gloriosa paz. Que Dios bendiga a tu familia... y gracias por crear recuerdos eternos".

"Demasiado joven para dejar el mundo. Que descanse en paz".

"Muy triste de enterarme del fallecimiento de Olivia Newton-John. Mi primer enamoramiento real de niño. Me encantaba Grease y su música y casualmente también compré y viví durante un tiempo en la maravillosa casa que se hizo en Malibú. Que descanse en paz".

"Hemos perdido a una artista espléndida e icónica con Olivia Newton John, se ha ido demasiado pronto con 73 años. Espero que ahora esté en el gran Xanadú más allá. Que sepas que siempre estaremos dedicados a ti, Olivia. Descansa en canto y alegría".

"Como tantos otros, Olivia siempre ha sido mi heroína. Descubrir su energía magnética como artista y actriz fue lo primero, pero era su corazón lo que de verdad capturó el mío. Para siempre un icono y una leyenda", escribía Julianne Hough, que interpretó a Sandy en el musical en directo de 'Grease'.

La despedida de John Travolta

El mensaje de su compañero de reparto en 'Grease', ha sido uno de los que más conmoción ha generado en redes dada la cercanía que siempre hubo entre ambos. Siendo bastante común sus reapariciones en distintos eventos, ya que para ambos era una celebración esta película que cambió sus carreras profesionales. El actor le dedicaba estas palabras en su cuenta de Instagram:

"Mi querida Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre!".