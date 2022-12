La adorable foto de Zac Efron con su hermana pequeña a la que le saca 33 años: "La mimamos demasiado"

Zac Efron saltaba a la fama en 2006 con 'High School Musical' convirtiéndose en toda una estrella de Disney Channel junto a otras actrices de reparto como Vanessa Hudgens o Ashley Tisdale. Desde entonces, su carrera como actor no ha hecho más que crecer y ha participado en exitosas películas como '17 otra vez' junto a Matthew Perry en 2009 o 'Baywatch' y 'El gran Showman' en 2017.

Y todo apunta a que el intérprete no tiene pensado parar pues se encuentra trabajando en sus próximos proyectos. El actor de 35 años acaba de terminar el rodaje de 'The Family Affair', la nueva comedia romántica de Netflix junto a Joey King y Nicole Kidman y, ahora, está trabajando como nunca para la película biográfica de lucha libre, 'The Iron Claw', que protagonizará junto a Lily James.

En el ámbito personal es probable que desconozcas que Zac tiene 2 hermanos pequeños, Dylan de 30 años y Olivia de solo 2. Con el primero de ellos tan solo se lleva 5 años, pero con la pequeña tiene una diferencia de edad de 33 años.

Ahora, el actor ha sorprendido a sus más de 56 millones de seguidores publicando unas fotografías junto a Olivia de lo más tiernas por su cumpleaños: "Feliz cumpleaños hermanita", ha escrito el artista.

En ellas podemos ver al actor con una camisa verde azulada abrazando y besando a la pequeña. Es evidente la complicidad y el cariño que se tienen ambos hermanos ¡No pueden ser más monos!

Incluso su hermano Dylan se ha animado a comentar: "creo que la mimamos demasiado", escribe junto a un corazón rojo. Lo que está claro es que es la niña más afortunada del mundo que tiene dos hermanos mayores que a pesar de la gran diferencia de edad la quieren con locura.

Zac y su hermano Dylan son fruto del matrimonio de su padre, David Efron, con su madre, Starla Baskett, aunque se divorciaron en el año 2016. Después, el padre de Zac se volvió a casar y de sus segundas nupcias nació la pequeña Olivia.