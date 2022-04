Acusan a una actriz de 'Doctor Strange' de haber abusado sexualmente de una menor

Zara Phythian, más conocida por haberle dado vida a Brunette Zealot en 'Doctor Strange: Hechicero Supremo' hace frente ahora junto a su marido, Victor Marke, a un juicio por abuso sexual. La presunta víctima ha denunciado haber sufrido abusos sexuales por la pareja en reiteradas ocasiones cuando era menor de edad.

La mujer brindaba su testimonio este pasado jueves ante el Tribunal de la Corona de Nottingham, en Reino Unido, y alega, según lo publicado por 'BBC', que los hechos tuvieron lugar entre 2005 y 2008 cuando esta tenía entre 13 y 15 años.

Al parecer los primeros abusos ocurrieron después de que los acusados le dieran alcohol y la actriz, que por aquel entonces tenía 19 años, le retara a practicarle sexo oral a su marido. Según el testimonio de esta misma, posteriormente Marke mantuvo relaciones sexuales con ambas.

''Era consciente de que lo que ocurría estaba mal, pero no sabía cómo salir de la situación ni podía decir nada. Recuerdo haber intentado copiar la reacción de Zara, porque la admiraba y trataba de ser como ella en todos los sentidos'', ha explicado, afirmando que les conoció cuando ambos trabajaban como instructores de artes marciales.

Según la versión de esta misma, Victor le aseguro que nadie le creería si decidía sacar a la luz lo que ocurría entre ellos. Tanto que, atendiendo a su testimonio, incluso le amenazó con ''romperle las rótulas'' si optaba por romper su silencio.

''Simplemente dijo que nadie me creería si lo contaba. Siempre tuvieron poder sobre mí'', indicó en su alegato. La presunta víctima también testificó que Zara la ''entrenó'' para mejorar en su actividad sexual y estima haber tenido unas 20 veces relaciones sexuales con el hombre.

''En ese momento, no hubiese podido hacer un informe. Me hubiera muerto de vergüenza (...) Creo que vieron una vulnerabilidad en mí y se aprovecharon de eso (...) Ese era solo mi secreto más profundo y oscuro. Imaginé que si le decía a alguien, mi familia me odiaría'', expresó.

Sobre los motivos por los que ahora se ha decidido a denunciar los presuntos hechos, la mujer confiesa: ''Cuando finalmente pude hacerlo, acababa de convertirme en madre y no tenía otra opción que decir mi verdad para no permitir que le pase a nadie más''.

Phytian y Marke se enfrentan a 14 cargos de actividad sexual y este último también hace frente a una segunda denuncia por parte de otra mujer que asegura que abusó de ella entre 2002 y 2003, según informa 'The Notthingam Post'.

Un caso que se suma al que también recientemente estallaba en la industria del entretenimiento pues hace tan solo unas semanas el actor Joseph Gatt, de 'Juego de Tronos', fue arrestado por ''comunicación sexualmente explícita con un menor''.

