Un acosador de Scarlett Johansson es arrestado por amenaza de bomba en Saturday Night Live, donde trabaja su marido

Un nuevo incidente con un acosador ha sacudido a una estrella de Hollywood tal y como les ha pasado recientemente a Jamie Dornan, Drew Barrymore o Matthew McConaughey, entre muchos otros.

Ahora, Scarlett Johansson y su marido, ColinJost, han sido los objetivos de un acosador que amenazó con poner una bomba en los estudios de grabación de Saturday Night Live, donde trabaja el cómico.

Scarlett Johansson y Colin Jost | Gtres

Este individuo de nombre Michael Branham ha sido detenido por la Policía de Nueva York. Según los registros judiciales obtenidos por NBC News, este hombre de 48 años se declaró inocente, aunque se le fijó una fianza de más 100.000 dólares.

A pesar de que la amenaza de bomba no fue considerada creíble, Branham fue arrestado tras enviar a la universidad de Connecticut la amenaza de bomba y contaba con hasta cuatro órdenes de detención pendientes en Kentucky.

"La próxima vez que me escuches, estaré en la CNN para explotar una bomba ante la audiencia de Saturday Night Live", escribió según ha recogido The New York Post. Al parecer, Branham lleva tatuado el nombre de la actriz en el pecho sobre un corazón gigante.

En noviembre de 2023, Johansson presentó una petición de orden de alejamiento en un tribunal de California contra este sujeto, asegurando que la había estado acosando desde agosto de 2022 y que su presunto comportamiento se había intensificado, según ha recogido The Blast. En 2024, el tribunal desestimó la solicitud de protección ya que el presunto acosador nunca recibió los documentos.