Scarlett Johansson revela el "perturbador" trabajo que se negó a aceptar por el bien de sus hijos: "Estaba muy enfadada"

Scarlett Johansson ha dado vida a Viuda Negra en las películas de Los Vengadores, ha protagonizado películas de culto como Lost in Traslation, Match Point o Under the Skin e incluso ha estado nominada al Oscar por Historia de un matrimonio. Ahora acaba de estrenar Fly Me to the Moon junto a Channing Tatum.

A lo largo de su dilatada carrera ha interpretado a multitud de personajes, algunos tan peculiares como el de Samantha en Her, una Inteligencia Artificial con la que charla Joaquin Phoenix y a la que ella le presta su voz.

Sin embargo, cuando OpenAI anunció recientemente que Chat GPT-4o incluiría una asistencia por voz, cuyo tono era muy similar al de Johansson, la actriz lanzó un comunicado mostrando su descontento y rechazo.

Scarlett Johansson en el Festival de Cannes presentando 'Asteroid City' | Cordon Press

"Cuando escuché la demo publicada, me sorprendió, me enfadó y me quedé en shock de que el señor Altman hiciera una voz que sonaba tan extrañamente similar a la mía, tanto que mis amigos más cercanos y los medios de comunicación no podían notar la diferencia", señaló Johansson en un comunicado publicado por Variety.

Ahora, la actriz ha desvelado que el año pasado, el propio Altman le pidió personalmente que hiciera la voz de Sky, oferta que rechazó.

"Sentí que no quería estar en el centro de todo eso", ha declarado en una entrevista como The New York Times. "Sentí que iba en contra de mis valores fundamentales", dijo, añadiendo que solo que el empresario contactó con ella y que solo se lo dijo a su marido.

"También sentí que sería extraño para mis hijos. Trato de ser consciente con ellos", aseguró sobre las razones de su negativa a participar en el proyecto. Pero cuando Johansson escuchó a Sky, recordó que "fue surrealista".

"Había evitado activamente ser parte de la conversación, por eso fue tan perturbador. Pensé: ¿Cómo me metí en esto?. Fue una locura. Estaba muy enfadada", indicó en el momento que se dio cuenta, bromeando además con que Altman sería un buen villano de Marvel "quizás con un brazo robótico".

Sam Altman, el nuevo CEO de OpenAI | EFE

Y es que, la estrella de cine ni siquiera tiene presencia en las redes sociales porque no quiere compartir su vida con un grupo de desconocidos. Finalmente, OpenAI pausó la voz de Sky después de que Johansson se quejara.

"Es como un agujero de gusano oscuro del que nunca puedes salir", sentenció sobre la IA. "Una vez que intentas eliminar algo en un área, aparece en otro lugar. Hay otros países que tienen diferentes leyes y reglas. Si tu expareja publica pornografía de venganza y deepfake, toda tu vida puede arruinarse por completo", advirtió sobre algo que tiene muy presente, pues en 2011 se filtraron fotos suyas desnuda que tenía en su móvil.