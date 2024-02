¡Abuela a los 34! Whoopi Goldberg, Nicolas Cage y otras estrellas que tuvieron nietos antes de los 50

De las estrellas del celuloide solemos ver la cara más glamurosa, la de los estrenos, las alfombras rojas y las entregas de premios, y también la más escandalosa con detenciones o peleas en los rodajes. Pero no todo en la vida de los actores es extravagante y, a la par que avanzan sus carreras, también lo hacen sus vidas personales cambiando pañales y dando biberones, bien sea de sus hijos o de sus nietos. Y no son pocos los que se han convertido en abuelos (¡o incluso bisabuelos!) a edades relativamente tempranas. El caso de Whoopi Goldberg es uno de los más llamativos, habiendo sido abuela a los 34, pero hay muchos más, como el de la protagonista de Ashoka que, mientras da espadazos con su sable láser (como puedes ver arriba) se convertirá en abuela muy pronto con solo 44 años.

Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg | Getty

Si hablamos de tener nietos pronto, la actriz y presentadora Whoopi Goldberg se lleva la palma. Tenía 18 años cuando tuvo a su primera hija, Alexandrea Martin, en 1974 (bastante antes de ganar su Oscar, que lo hizo en 1990 por Ghost). Esta se quedó embarazada de un amor de instituto a los 16 años, dando a luz a la nieta de Whoopi, Amarah, cuando la intérprete tenía solo 34 años. Sobre el padre de la criatura no se supo demasiado, salvo que la familia se alejó de él cuando entró en prisión siendo muy joven. Amarah, de hecho, tiene el apellido del segundo marido de su madre, con el que esta tendría otros dos hijos. La carambola final llegó cuando Amarah fue madre a los 25 años, convirtiendo a Whoopi Goldberg en bisabuela a los 58 años.

Pierce Brosnan

Pierce Brosnan | Gtres

Aunque sigue guapísimo, el actor irlandés que se hizo mundialmente famoso gracias a las películas de James Bond o a Mamma Mía tiene ya 70 años, aunque es abuelo desde hace mucho. Pierce Brosnan recibió a su primer nieta, Isabella, a la edad de 44 años y ahora tiene un total de cuatro. Isabella fue hija de Charlotte, hija de Cassandra Harris, esposa del actor, de un matrimonio anterior y a quien él adoptó al casarse, al igual que a su hermano Chris. Tristemente, tanto Cassandra como Charlotte fallecieron de cáncer de ovarios.

Jim Carrey

Jim Carrey | Getty

En febrero de 2010, el actor Jim Carrey se unió al club de los abuelos de menos de cincuenta años con 47 cuando su hija Jane (de entonces 22) tuvo su primer bebé, un niño llamado Jackson Riley. Carrey tuvo a Jane con 25 años en 1987, justo cuando su carrera empezaba a despegar: un año antes había tenido un papel secundario en Peggy Sue se casó de Francis Ford Coppola, pero sería a principios de los noventa, con Ace Ventura y La Máscara, cuando se convertiría en una estrella mundial; después, no tuvo más hijos. Durante la promo de la película Sonic, Jim Carrey comentó que le encanta pasar tiempo con su nieto y que juegan juntos el videojuego del erizo pero que el pequeño siempre le gana.

Charlie Sheen

Charlie Sheen | Gtres

Charlie Sheen, conocido por series como Spin City y Dos hombres y medio, además de por ser hijo del también actor Martin Sheen y por sus escándalos detrás de las cámaras, se convirtió en abuelo a los 47 años cuando su hija mayor, Cassandra Estevez, tuvo una hija llamada Luna a los 28. Charlie tuvo a Cassandra a los 19 años con su entonces novia del instituto, Paula Profit.

Bárbara Mori

Bárbara Mori | Getty

La actriz uruguayomexicana Bárbara Mori, conocida por haber sido la protagonista de Rubí en la versión de 2004 de la telenovela, así como en otras ficciones de México, también fue abuela muy pronto. A sus 20 años fue madre de un niño, Sergio Mayer Mori, y este la hizo abuela a los 38 años, al nacer su hija Mila.

Nicolas Cage

Nicolas Cage | Getty Images

Nicolas Cage ha tenido un historial marital bastante ajetreado, habiéndose casado cinco veces (las dos primeras, con dos personas famosas: la actriz Patricia Arquette y la cantante Lisa Marie Presley, hija de Elvis), aunque su primer hijo lo tuvo antes de esos matrimonios, en 1990, con su entonces novia Christina Fulton. Este fue Weston Coppola Cage, que le dio su primer nieto en 2004, convirtiéndole en abuelo a los 50. En la actualidad, ya tiene un total de cuatro nietos.

Rosario Dawson

Rosario Dawson | Getty

Otra que se unirá al club de las abuelas jóvenes será Rosario Dawson, que espera el nacimiento de su primer nieto o nieta para este 2024 teniendo ella 44. Así lo anunció el pasado mes de diciembre la actriz de Ashoka, cuya hija, Isabella, a la que adoptó con 11 años en 2014, está embarazada. Asegura que quiere que la llamen "glamma", porque ser abuela y tener glamur no están reñidos.

Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland | Getty

Kiefer Sutherland es conocido por dar tiros y puñetazos encarnando a Jack Bauer, el agente federal que lucha contra el terrorismo en la serie 24. Pero, al margen de eso, tiene una faceta mucho más cariñosa como abuelo y, de hecho, a confesado que le encanta tener a sus nietos en casa, malcriarlos con dulces y regalos, y luego devolvérselos a su madre. Sutherland se casó con su primera esposa muy joven, cuando él tenía solo 19 años y ella tenía una hija de ocho años, Michelle, a la que él adoptó. Después, Michelle le dio dos nietos, el primero cuando el actor tenía 39 años. Es decir, que a mitad de la emisión de 24, mientras salvaba el mundo, ya se había convertido en abuelo.

Jorge Sanz

Jorge Sanz | Gtres

Por último, el actor Jorge Sanz no entró en el club de los abuelos antes de los cincuenta por poco: él tuvo a su primera nieta, Vega, a los 52. Sin embargo, su historia familiar es llamativa. El actor fue padre a los 19 años, fruto de una aventura intensa que tuvo con una camarera, Isabel, durante el rodaje de la serie Los jinetes del alba. Por aquel entonces, Sanz no quiso hacerse cargo de la paternidad y tiempo después, arrepentido de su decisión, Isabel ya había rehecho su vida con otro hombre que había adoptado a su hija, Marta, razón por la que él aceptó apartarse. No fue hasta que ella cumplió los 18 años cuando se conocieron. El actor tiene otros dos hijos, Merlín y Lope, de relaciones posteriores y recientemente ha confirmado que este año será abuelo por segunda vez, también por parte de Marta.