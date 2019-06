'Amor prohibido', 'Hercai', 'Mujer (Kadin)'... Descubre siete historias turcas que nos emocionarán en Nova

'Amor prohibido' (Aşk-ı Memnu), el regreso de Beren Saat

De las próximas historias que se estrenarán una de las más destacadas es 'Amor prohibido'. Es una de las telenovelas turcas más exitosas de todos los tiempos, pero su atractivo para el público español reside en algunos nombres propios.

El primero, Beren Saat. La protagonista de 'Fatmagül' regresará a las pantallas españolas con un personaje muy distinto al de la dulce y atormentada mujer violada con el que la conocimos. En este caso será Bihter, quien vivirá un intenso romance, no con el acaudalado viudo con el que se casa (Adnan), sino con el sobrino de éste, Behlül. Y ahí está el segundo nombre propio que ya conocemos: Kivanç Tatlitug, quien debutó en las pantallas españolas con su personaje de Ocho en 'Ezel'.

Bihter y Behlül vivirán una apasionada y clandestina relación que los mantendrá permanentemente en el filo de la navaja y que tendrá consecuencias en todo y todos los que les rodean. Y precisamente en ese entorno es donde aparecen otros nombres conocidos: Hazal Kaya, protagonista de 'El secreto de Feriha', que aquí interpreta a la hijastra de Bihter y su principal rival por el amor de Behlül, y Nebahat Çehre, a quien recordamos como la matriarca de las Denizer de 'Amor de contrabando', y que aquí vuelve a ser la madre de la protagonista, aunque en esta ocasión su relación no es precisamente idílica.

Si los nombres propios son ya garantía de éxito, la trama también tiene todos los ingredientes para conquistar al público: amores clandestinos, pasiones incontroladas, odios, traiciones… Un completo cóctel que ya probamos en el remake que Telemundo hizo de esta historia: 'Pasión Prohibida' con Mónica Spear y Jencarlos Canela.

¿Respetará Behlül a la esposa de su tío u olvidará los lazos de sangre para dejarse llevar por sus sentimientos hacia Bihter? ¿Cómo actuará ella? ¿Descubrirá Adnan lo que sucede bajo su propio techo?

'Hercai', retorno a Mardin

Si en Amor prohibido reconocemos muchos rostros, en 'Hercai' (el gran éxito de la temporada en Turquía), nos reencontramos con unos escenarios más que conocidos. Volveremos a Mardin, aquel peculiar lugar que Sila tanto luchó por cambiar. Pero es que no solo volveremos a contemplar sus agrestes paisajes o pasear por sus empedradas callejuelas, sino que, además, volveremos a subir y bajar las escaleras en las que tantas veces vimos a Boran y su familia porque el hogar de los Sadoglu, protagonistas de esta serie, es exactamente el mismo que el de los Genco.

En este caso, la historia se centra en Reyyan (Ebru Sahin) y Miran (Akin Akinözü). Ella es nieta del gran jefe Nasuh, aunque su abuelo es un témpano de hielo con ella mientras que siente absoluta predilección por su prima Yaren. Él llega a Mardin para hacer negocios con la familia Sadoglu, pero debajo de su traje oculta unas profundas ansias de venganza. Miran pide la mano de Reyyan como parte de esa venganza y ahí tenemos el punto de partida de una historia que promete más de un sobresalto.

Si Sila y Boran tuvieron en la tradición sus mayores dolores de cabeza, los protagonistas de Hercai tendrán que lidiar con la sed de venganza de unos y los secretos de otros, sin perder de vista algunas de las costumbres más arraigadas de Mardin. ¿Quién vencerá esta vez? ¿El amor o la venganza?

Por cierto, además de los escenarios, también nos encontraremos con rostros conocidos como Ahmed Tansu Tasanlar (Ardá en 'Amor de contrabando') o Cahit Gök (el joven Kenan de 'Ezel').

'Mujer (Kadin)', todo por mis hijos

La gran protagonista de 'Mujer (Kadin)' es Bahar (Özge Özpirinçi), una joven viuda que debe luchar día a día por salir adelante con sus dos hijos pequeños. La historia empieza con una Bahar que intenta arrancar sonrisas a sus niños mientras esconde las lágrimas ante una situación que la sobrepasa.

Debe afrontar la pérdida emocional de su marido, acostumbrarse a una vida sin su compañero de viaje, y, al mismo tiempo, hacer frente a cuestiones pragmáticas como pagar las facturas con un sueldo que por más que estire no da más de sí. Sin olvidar la necesidad de convertirse en padre y madre de unos niños que ven como su vida cambia rápida y radicalmente. Pero, además, Bahar debe prepararse para ir descubriendo algunos secretos y tomar decisiones nada fáciles.

Mujer nos invita a acompañar a Bahar en su viaje desde lo que era una estable y feliz vida familiar al miedo, la inseguridad y el peligro de enfrentar sola todos los obstáculos que el destino le pone en el camino. ¿Encontrará ayuda en ese trayecto o tendrá que recorrerlo completamente sola? ¿Habrá alguien que le tienda la mano o se encontrará con quien la atormente aún más? ¿Se dará una nueva oportunidad como mujer o convertirá a sus hijos en el eje central y absoluto de su vida?

'Fugitiva (Sen Anlat Karadeniz)', una huida a vida o muerte

Si Bahar debe aprender a vivir sin su marido, Nefes (Irem Helvacioglu), la protagonista de 'Fugitiva', debe aprender a vivir huyendo de su marido, un hombre de negocios que ha convertido su vida en un infierno de golpes, insultos y agresiones. Además, debe intentar que en esa huida por salvar su vida, su hijo recupere la alegría que su padre con su exhaustivo control le ha robado.

Nefes vive encerrada en su particular jaula de oro hasta que un día ve la oportunidad de huir de su reclusión. Una invitación de su marido a unos socios para cenar le abre la puerta de la libertad. Nefes consigue escapar, pero eso no implica que esté a salvo. Vedat, su marido, no va a permitir la humillación de verse abandonado y la perseguirá allá donde esté.

Lo positivo es que en su huida Nefes y su hijo no estarán solos. Contarán con la ayuda de su particular ángel de la guarda, Tahir (Ulas Tuna Astepe), el primero que no mira hacia otro lado al intuir el trato que Vedat da a su mujer. Tahir hará lo posible por mantener a salvo a Nefes y su hijo.

Ante ese panorama, las preguntas son claras e inquietantes. ¿Hasta dónde será capaz de llegar Tahir en su intento de proteger a Nefes y su hijo? ¿Lograrán esquivar la persecución de Vedat? ¿Cuánto tiempo tendrán que estar huyendo y escondiéndose? ¿Encontrarán en algún momento la paz y la seguridad que ansían?

'Las mil y una noches (Binbir Gece)', la decisión de Sherezade

En 'Las mil y una noches', la primera telenovela turca que se estrenó en América Latina, la protagonista Sherezade (Bergüzar Korel) es una brillante arquitecta que está viviendo un gran momento profesional, pero que en su vida privada vive una pesadilla. Su hijo está enfermo y necesita un trasplante que ella no puede costear. Llama a todas las puertas posibles buscando una solución: desde los bancos hasta su familia política, pero unos no le conceden el crédito que pide y la otra no quiere ni verla por considerarla culpable del fallecimiento de su marido.

Ante tal situación, Sherezade utiliza su última carta: pedir un préstamo en la empresa en la que trabaja. Y es ahí donde arranca esta historia. Su jefe, Onur (Halit Ergenç), que tiene a las mujeres en una muy baja consideración, le reprocha que pida dinero cuando lleva poco tiempo trabajando para ellos, pero le hace una contraoferta. Le dará el dinero si pasa una noche con él.

¿Qué hará Sherezade? ¿Será capaz de todo con tal de salvar la vida de su hijo? ¿Cederá al chantaje de su jefe? ¿Qué pretende Onur con su propuesta? ¿Se trata simplemente de un juego para él o su oferta esconde algo más profundo?

'Mar de amores', la historia de una doble vida

En 'Mar de amores' nos encontramos con que su protagonista Ali (Erkan Petekkaya) es un capitán que se pasa media vida en su barco mientras que su esposa Cemile (Ayça Bingöl) debe hacerse cargo de los cuatro hijos del matrimonio. Ambientada en los años sesenta y setenta, parece una historia convencional de una familia convencional.

Sin embargo, en un momento dado esa vida perfecta de manual se ve alterada por una revelación inesperada. Ali, el respetado hombre de familia, vive una doble vida. Tiene un hogar con Camile y sus hijos, pero también tiene una relación con Caroline.

¿Qué hará Camile? ¿Callará y mirará para otro lado? ¿Se revelará y reclamará su lugar como esposa? ¿Pondrá punto y final a su inestable matrimonio? ¿Y Caroline? ¿Cómo actuará Ali al verse descubierto?

Es este el punto de partida de una historia donde se entremezclan las reacciones de los adultos ante esta nueva situación y las consecuencias que tendrá sobre los hijos, que, a su vez, también tienen sus propias historias, problemas y conflictos.

'Cennet', el mundo es un pañuelo

'Cennet' es la historia de una muchacha que tras ser abandonada por su madre logró graduarse en arquitectura y encontrar un buen trabajo, gracias a la ayuda de Arzu (Esra Soyer), la madre de su mejor amiga, Melisa (Zehra Yilmaz). Hasta aquí estaríamos ante una historia de superación a base de trabajo, sacrificio y esfuerzo.

Sin embargo, la vida de Cennet (Almida Ada) vuelve a torcerse cuando conoce a Selim (Berk Atan). ¿Por qué? Porque Arzu había planeado que fuese Melisa quien se casara con Selim y la entrada en escena de Cennet pone en peligro el proyecto de futuro que había diseñado al milímetro para su hija.

En ese momento Arzu prepara un nuevo proyecto: alejar a Cennet de Selim, pero sus planes vuelven a complicarse cuando un pequeño detalle le revela que Cennet podría ser el bebé que abandonó hace años.

¿Qué hará Arzu? ¿Podrá volver a dañar a su hija con tal de darle el futuro soñado a su otra hija? ¿Descubrirá Cennet la verdad? ¿Qué papel jugará Melisa ante este reencuentro familiar?

En definitiva, nos esperan romances clandestinos, combates entre el amor y el odio, luchas por sobrevivir, mentiras del pasado que alteran presentes aparentemente plácidos, etc. Son siete historias completamente diferentes, pero que reúnen todos los ingredientes necesarios para emocionarnos, intrigarnos y mantenernos pegados a la pantalla capítulo a capítulo.

