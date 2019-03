'Tu Cara Me Suena', líder del late night con picos del 35% de share

María del Monte ganó la tercera gala de 'Tu Cara Me Suena' en Antena 3. El programa fue visto por más de 3,1 millones de espectadores y el 20,4% de audiencia, máximo de la temporada. 'Tu Cara Me Suena' fue líder absoluto del late night alcanzando picos de más de 35% de share.



Destaca la audiencia de 'Tu Cara Me Suena' entre el público más joven, donde alcanzó un 22,6% de share (de 13 a 24 años). El programa arrasó en las redes sociales con el 'hashtag' de la gala (#TuCaraMeSuena3) y las actuaciones de sus concursantes: logró hasta 24 'trending topic' (15 nacionales y 9 mundiales). 'Tu Cara Me Suena' tuvo pico del 78% de share social, con más de 1.000 comentarios por minuto.



Antena 3 lideró la franja del late night con un 23,9% de cuota de pantalla, superando en +2,6 puntos a Telecinco en ese horario. La cadena también fue líder de la Mañana con el 17,2% de cuota (+1,4 puntos que Telecinco).



El magazine 'Espejo Público' comenzó la semana como líder de su franja, con un 19,6% de audiencia (+0,3 puntos que 'El Programa de AR' en Telecinco).