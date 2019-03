'Tu Cara Me Suena' líder absoluto en su final con más de 4 millones de espectadores

Roko se alzó como la ganadora de la segunda edición de 'Tu Cara Me Suena' ante más de 4 millones de espectadores. La final del programa de Antena 3 batió récord de audiencia con el 26,1% de cuota de pantalla, mejorando los datos que registró la gala final de la primera edición (3.914.000 espectadores y 25,9% de share).



'Tu Cara Me Suena' despidió anoche una edición llena de récords con una audiencia de 4.048.000 espectadores, superando en un millón a la primera gala de 'Gran Hermano 14' en Telecinco, que anotó un 19,3% de share, su peor dato histórico en una gala de arranque de edición. La gala de anoche perdió medio millón de espectadores y 5,2 puntos respecto a 'GH 12+1', que anotó 24,5% de share.



La final de 'TCMS' se impuso en +6,8 puntos al arranque del reality y arrasó en el late night con una cuota del 26,8% de audiencia (+5 puntos que Telecinco en ese mismo horario).



MÁXIMO HISTÓRICO DE 'TU CARA ME SUENA'

'Tu Cara Me Suena' despidió anoche con récord su segunda edición: máximo histórico del programa, tanto en miles como en cuota de pantalla. El programa de Antena 3 ha cerrado esta edición con una audiencia media de más de 3,3 millones de espectadores y un 22% de share (+3 puntos que la media de la primera edición, con el 19% de cuota).



El programa de Antena 3 consiguió el 'minuto de oro' del día cuando a las 23:42 horas más de 5,5 millones de espectadores veían la gran final de 'Tu Cara Me Suena' (28,9% de share). 'TCMS' ha logrado una cobertura total (gente que ha contactado en algún momento con el programa) de 27.975.000 espectadores.



'TCMS' fue líder absoluto en su franja de emisión y alcanzó picos de más del 38,5% de cuota de pantalla. El programa que presenta Manel Fuentes lideró entre los espectadores más pequeños (de 4 a 13 años), rozando el 28% de share. También lideró entre el público más de 35 a más de 65 años, donde alcanzó una cuota del 28,6% de audiencia entre los espectadores de 55 a 64 años.



En cuanto a la audiencia por ámbitos regionales, 'Tu Cara Me Suena' fue líder en Cataluña (25,8%), Galicia (22,4%), Madrid (27,4%), Valencia (38,9%), Castilla-La Mancha (32,3%), Baleares (28,8%), Murcia (25,3%), Castilla y León (27,6%) y Resto (21,2%).

EL FENÓMENO DE 'TCMS' EN LAS REDES SOCIALES

En las redes sociales, el programa de Antena 3 ha batido todos los récords. El blog Socializados repasa una edición en la que 'TCMS' ha fulminado todos los récords en Twitter: casi 200.000 seguidores en esta red social han hecho que el programa haya logrado la cifra de 456 trending tópics (275 nacionales y 181 mundiales).



Prácticamente todo lo que ha ocurrido en las galas ha sido de lo más comentado en la citada red: concursantes, imitadores, canciones... Anoche, la final logró 7 TT Nacionales (#TuCaraMeSuenaFinal, Llum Barrera, Los Amaya, Sabrina, Pastora Soler, Celine Dion, Arturo 3º) y 8 mundiales (#TuCaraMeSuenaFinal, Plácido Domingo, Daniel Diges, JAvier de Pecos, Llum Barreras, John Travolta, Los Amaya, Arturo 3º).



'AHORA CAIGO' ESPECIAL 'TU CARA ME SUENA'

Con motivo de la final de 'Tu Cara Me Suena', por la tarde el concurso 'Ahora Caigo' contó con algunos de los participantes de esta edición. El propio Arturo Valls aprticipó como concursante en el programa de Antena 3, que arrasó en audiencia: más de 2,5 millones de espectadores y el 20,7% de share.



'Ahora Caigo' marcó máximo histórico en cuota de audiencia y en espectadores con el especial de ayer. El programa se convirtió en 'trending topic' en Twitter con el 'hashtag' #ACTuCaraMeSuena.



Antes de la gala final, 'El Hormiguero' también tuvo como invitados a los finalistas de esta segunda edición: Daniel Diges, Roko y Arturo Valls. El programa que presenta Pablo Motos fue visto por 2.860.000 espectadores (13%).



ANTENA 3, ARRANCA LÍDER LA SEMANA

Antena 3 anotó ayer una audiencia del 16,5% de cuota de pantalla, arrancando la semana como líder. La cadena se impuso al resto de la oferta televisiva: superó en +0,6 puntos a Telecinco (15,9%) y en +7,7 puntos a La 1 de TVE (8,8%). Antena 3 fue líder en las franjas de Mañana (14,3%), Tarde (17,8%), prime time (16,1%) y late night (28,6%).



El liderazgo en la franja matinal se debe a la edición de 'Espejo Público', que se prolongó hasta las 14:00 horas para recoger durante cinco horas toda la información generada por la decisión del Papa Benedicto XVI de renunciar a su pontificado a finales de febrero. Esta edición especial, de la mano de Susanna Griso, fue líder de la Mañana con un 14,7% de cuota y 669.000 espectadores. Superó en coincidencia en 1 punto a 'El Programa de Ana Rosa' en Telecinco y en 6 puntos a 'La Mañana' de La 1.



El Grupo Antena 3 fue líder absoluto del día, con una suma total de audiencia del 30,8% (+1,4 puntos que Mediaset). Esa audiencia alcanza el 32,1% de cuota en el prime time (+3,9 puntos que la suma de audiencia de los canales de Mediaset en esa franja).