Atresmedia TV inicia 2014 con cuádruple victoria: Antena 3, laSexta, las temáticas y el Grupo, líderes de audiencia en enero. El Grupo gana a Mediaset (28,5%) en +1,3 puntos y registra la mayor distancia en la franja del prime time desde la fusión (+4,6 puntos), a pesar de contar con un canal menos. Atresmedia TV lidera la Mañana (28,3%), la Tarde (30,7%) y el Prime Time (31,4%), franja en la que consigue la máxima distancia con Mediaset, de +4,6 puntos.



Antena 3 lidera enero por tercer mes consecutivo con un 14,1% de share, frente al 13,3% de Telecinco, la mayor distancia desde julio de 2009 (+0,8 puntos). También lidera de manera absoluta en el target comercial con un 14,1% de cuota (+2,4 puntos que Telecinco) y en ese mismo grupo en el horario estelar del prime time (15,3% de share frente al 11,2% de Telecinco, una diferencia de +4,1 puntos), lo que se traduce como la distancia más alta con Telecinco desde agosto de 2004 (que fue +2,6).



LIDERAZGOS PRINCIPALES POR FRANJAS Y TARGETS

La principal cadena de Atresmedia TV lidera las franjas de la Mañana (14,4%), la Sobremesa (13,2%), la Tarde (15,8%) y el prime time (14,1%). Antena 3 es también la cadena más vista los fines de semana, donde cierra enero con un 13,5% de share, con más de 3 puntos de diferencia con Telecinco (10,4%).



laSexta arranca el año con un 6,4% de audiencia y gana a Cuatro (6,2%) por cuarto mes consecutivo. Este hito se produce por primera vez en la historia. En el prime time, la cadena de Atresmedia TV supera a Cuatro por quinto mes consecutivo (7,5% vs. 5,3%).



En lo que se refiere a las cadenas temáticas, pese a contar con un canal menos que Mediaset, las TDT de Atresmedia TV son líderes absolutas del mercado con un 9,3% en su conjunto, frente al 9,1% de cuota que suman las de Mediaset. Arrebatan el liderazgo a las cadenas de Mediaset –que tienen una más desde hace un año-, hito que no se producía desde abril de 2013 y las superan, además, con la mayor distancia (+0,2 puntos) desde que tienen Nueve (diciembre 2012).



HEGEMONÍA ABSOLUTA EN TARGET COMERCIAL

Atresmedia TV y Antena 3 son líderes absolutas en el Target Comercial, apreciado segmento en el que dominan de forma abrumadora en todos los parámetros, como Grupo, como cadena y en el horario más competitivo, el prime time, donde aumenta aún más su rotunda ventaja, +7 puntos sobre Mediaset (35% vs. 28%) y +4,1 puntos de diferencia Antena 3 vs. Telecinco (15,3% vs. 11,2%).



Con estos datos, Antena 3 continúa con la tendencia lograda durante todo 2013, año en el que lideró todos los meses en Target Comercial, salvo el mes en el que Telecinco emitió la Copa Confederaciones (junio).



Debe su liderazgo matinal a sus programas emblema: 'Espejo Público', que sube respecto a diciembre (+1,1 puntos) hasta el 16,5% y 484.000 espectadores; 'Karlos Arguiñano en tu cocina', que también crece respecto al mes pasado (+1 punto) y logra un 15,5% y 636.000 –con máximo de temporada el martes 28, 726.000 y 18,0%- y 'La Ruleta de la Suerte', la reina absoluta durante 39 meses de liderazgo ininterrumpido; en enero consigue un 18,5% de cuota y cerca de 1,2 millones de espectadores.



En la Sobremesa, además del resultado de Antena 3 Noticias 1 como la edición líder absoluta (2.084.000 espectadores y un 15%), 'Amar es para siempre' mantiene sus buenos datos con una media en enero de 14,5% y más de 1,8 millones de seguidores.



Al liderazgo de Tarde, 'El Secreto de Puente Viejo' contribuye muy significativamente, ya que sigue, por décimo mes consecutivo, como líder de su franja y, sin alcanzar su techo, bate en enero su récord mensual con 2.161.000 espectadores (18,4%). Además, el lunes 27 consigue el capítulo más visto de su historia con 2.328.000 seguidores (19,6%).Por targets, Antena 3 es la cadena líder en el público masculino y entre la mayoría de los públicos, espectadores de 13 a 54 años.



En cuanto a laSexta, se impone a su competidor en las franjas de la Mañana (5,9% vs. 5,4%) aupado por 'Al rojo vivo', tertulia matinal líder con un 10,1% y cerca de 600.000 espectadores (+2,4 puntos sobre 'Las mañanas de Cuatro') y el Prime Time (7,5%), donde también gana a Cuatro (5,3%) por quinto mes consecutivo.



ANTENA 3 NOTICIAS 1, LÍDER DE LA SOBREMESA

Al liderazgo de audiencia en enero contribuyen de manera significativa los informativos de la cadena. Así, Antena 3 Noticias 1 (lunes-domingo) es el informativo líder absoluto de la Sobremesa, con un 15% de share y más de 2 millones de seguidores (2.084.000).



A diario, Antena 3 Noticias 1 es líder de su franja con una media del 14,5% y 2.002.000 espectadores frente al 14,4% de La 1 (1.988.000) y el 13,8% de Telecinco (1.909.000).



En el fin de semana, donde Antena 3 Noticias 1 , de la mano de Álvaro Zancajo y Sandra Golpe, es líder absoluto de las sobremesas, con un 16,4% (+0,8 puntos vs. diciembre) y más de 2,3 millones de seguidores, frente al 15% y 2.160.000 del 'Telediario Fin de semana' y el 10,4% y 1.468.000 espectadores de Informativos Telecinco 15:00 horas.



LASEXTANOTICIAS, RÉCORD HISTÓRICO DE ESPECTADORES

Por su parte, laSexta Noticias continúa sumando seguidores hasta conseguir en enero su récord mensual histórico de espectadores con 1.207.000 televidentes en la media de sus ediciones (9,6% vs. el 6,6% que consigue 'Noticias Cuatro').



La primera edición lunes-viernes, laSexta Noticias 14H con Helena Resano, mantiene su buena racha con una media en el mes del 12,6% y 1.364.000 espectadores (+0,2 puntos vs. diciembre), mientras que la segunda edición lunes-viernes de laSexta Noticias 20H, de la mano de Cristina Saavedra, alcanza el mes más visto de su historia, con 1.227.000 espectadores (8,7%).

LOS PROTAGONISTAS DE ENERO

La serie 'El Tiempo entre Costuras' es el protagonista absoluto de enero y lo más visto del mes. La ficción escribió un final de leyenda en Antena 3 al despedirse el lunes 20 de enero con su récord histórico: más de 5,5 millones de espectadores (5.536.000) y el 27,8% la convirtieron en líder absoluta y emisión de ficción nacional más vista de la temporada. Con este último episodio, la serie producida por Boomerang TV para la cadena cierra su temporada con una media en sus once capítulos emitidos del 25,5% de cuota y 4.905.000 seguidores.



'El Hormiguero 3.0' vuelve a crecer respecto al mes de diciembre de 2013 en +0,2 puntos y, por segundo mes consecutivo, el programa conducido por Pablo Motos logra el mes más visto en sus 8 años de historia, además del más competitivo: 13,8% y 2.880.000 espectadores, líder absoluto de su franja. En enero consigue la emisión más vista de su historia con 3.560.000 espectadores y su emisión más competitiva de temporada con un 16,4, con la visita de Adriana Ugarte y Peter Vives.



'El Intermedio' vuelve a batir máximo mensual histórico tanto en cuota como en espectadores (12,1% y 2.489.000). El lunes 27 de enero, el espacio capitaneado por el Gran Wyoming logra su récord histórico con un 2.864.000 y 13,7%.



La nueva serie para la noche de los martes en Antena 3, 'Bienvenidos al Lolita', abrió el 7 de enero sus puertas en la cadena con más de 3,5 millones de espectadores y el 18,4% de cuota, líder absoluta y emisión más vista del día. En sus cuatro capítulos emitidos en el mes promedia un 16,6% y 3.134.000. El estreno de la nueva Serie Atresmedia, 'El Corazón del Océano', arranca con 3,4 millones de espectadores y el 17,3% de share en Antena 3 el pasado 27 de enero.



Los 4 partidos emitidos en enero de la Copa del Rey en Antena 3 consiguen un seguimiento medio del 18,2% y 3.773.000 espectadores. La emisión de esta competición supone una mejora en la franja (22:00-24:00 Miércoles) de 4,8 puntos (frente al 14,4% que promediaba Antena 3 en esa franja desde diciembre sin contar navidades). El partido de Ida de cuartos de final es el evento deportivo más visto del mes: Levante-Barcelona, con 4.699.000 espectadores y un 22,8% de cuota.



'Tu cara me suena'continúa líder de su franja los jueves, consiguiendo en enero un 20,5 y 2.962.000 espectadores.



Alberto Chicote ha regresado a las noches de laSexta con la tercera temporada de 'Pesadilla en la Cocina'. La doble entrega del programa emitida el lunes 27 de enero fue seguida por una audiencia media de más de 2,4 millones de espectadores y un 13,1% de cuota: la primera edición en "La taberna de la Concha" logró más de 2,7 millones (12,8%) y la dedicada a "Las noches de Moscú" superó los 2,1 millones de espectadores (13,6%).



'laSexta Noche' celebra su primer aniversario con el mes más visto de su historia, 1.291.000 espectadores. 'El objetivo', que presenta Ana Pastor, se acerca en enero a los 2 millones, con más de 1,8 millones de seguidores de media en enero (8,9%), mientras que 'En el aire' crece más de medio punto respecto a diciembre hasta el 7,9% y 574.000 espectadores.