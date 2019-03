Atresmedia TV, grupo líder absoluto en febrero con su mejor dato histórico (30,1% share)

Atresmedia TV cierra el mes de febrero como el grupo líder absoluto de audiencia con su mejor dato histórico (30,1% share). Con un canal menos, se impone de nuevo a Mediaset (29,7%) y logra 4 meses consecutivos de liderazgo.



Con el resultado de febrero, que supera por primera vez el 30% de cuota de mercado, Atresmedia TV encadena 4 meses consecutivos de liderazgo absoluto. Es, además, el Grupo líder absoluto del Prime Time, con un 31%, a +2,1 puntos de Mediaset.



Atresmedia TV y Antena 3 son líderes absolutas en el Target Comercial, apreciado segmento en el que dominan con un 32,5% y un 14,1% de cuota, respectivamente. En el horario más competitivo, el Prime Time, Atresmedia TV también es líder absoluta del Target Comercial, con un 34,7%, a +4,2 puntos de distancia de Mediaset.



Antena 3 consigue su mejor febrero de los últimos cinco años, 14% de audiencia, y encadena 18 meses consecutivos de crecimiento respecto al mismo mes del año anterior. Además, la cadena de Atresmedia TV lidera de manera absoluta en las franjas de Mañana (15,2%), Sobremesa (13,1%) y Tarde (16,6%).



laSexta gana a Cuatro por quinto mes consecutivo, con su mejor dato desde septiembre de 2010. Entre los hitos de este mes de la cadena, el falso documental 'Operación Palace' de Jordi Évole arrasa en audiencia con más de 5,2 millones y el 23,9%, emisión no deportiva más vista en la historia de laSexta.



ANTENA 3, LÍDER DE LA MAÑANA, SOBREMESA Y TARDE

Antena 3 es en febrero la cadena más seguida en la Mañana (15,2%), la Sobremesa (13,1%) y la Tarde (16,6%). Por días, gana en las jornadas del sábado y del domingo, mientras que sus mejores espectadores se sitúan este mes en el grupo de 45 a 54 años, con un 15,7%.



Al liderazgo matinal han contribuido las subidas experimentadas por sus tres programas emblema. 'Espejo Público' es el magazine matinal que más crece este mes, +0,8 puntos respecto a enero, hasta el 17,3% de cuota. El espacio que conduce Susanna Griso logra, además, su mes más visto de la temporada, con una media de 518.000 seguidores.



Después, 'Karlos Arguiñano en tu cocina', con una media del 16,5% y 696.000 espectadores en febrero, crece también +1 punto respecto a enero y logra su mejor mes en cuota en Antena 3.



Cierra la Mañana diaria 'La Ruleta de la Suerte', que crece asimismo +0,7 puntos vs. enero hasta el 19,2% (1.274.000 espectadores), su mejor mes en cuota desde noviembre de 2012 (19,3% y 1.258.000) y el más visto desde enero de 2009 (1.321.000 y 23,7%). El concurso que conduce Jorge Fernández encadena 40 meses seguidos de liderazgo ininterrumpido en la franja matinal.



En la Tarde, el protagonista de febrero es 'El Secreto de Puente Viejo', que suma 11 meses seguidos de liderazgo en su franja, en febrero con un 19,2%. La ficción sigue sin alcanzar su techo y vuelve a batir, por segundo mes consecutivo, su récord mensual con 2.186.000 espectadores. Además, el martes 11 de febrero consigue el capítulo más visto de su historia con 2.396.000 espectadores.



LA SEXTA, NUEVO CRECIMIENTO Y MÁS LIDERAZGO

En cuanto a laSexta, la cadena vive uno de los mejores meses de su historia y el de mayor audiencia desde septiembre de 2010 (7%), cuando emitió Fórmula 1, el Mundial de Eurobasket y la Liga Española. En febrero de 2014 roza el 7% y lidera sobre su competidora con más ventaja (+0,8 puntos vs. Cuatro en febrero) gracias a sus espacios habituales, que viven un crecimiento generalizado.



En la franja matinal, se impone a su competidor aupado por los datos de 'Al rojo vivo', tertulia matinal líder con un 10,2% (+0,1 puntos vs. enero), +2,3 puntos sobre 'Las mañanas de Cuatro', y 612.000 espectadores. El espacio que dirige y presenta Antonio G. Ferreras suma 23 meses por delante de su rival.



En la sobremesa, 'Zapeando' consigue su mejor mes, con un 5,2% y 691.000 espectadores. El pasado 21 de febrero consigue el mejor dato de su historia (815.000 y 6,2%). Previamente, 'Jugones', con Josep Pedrerol y Lara Álvarez bate su máximo histórico en espectadores con cerca de 600.000 seguidores de media en febrero (y el 4,2% de cuota).



En la Tarde, 'Más vale tarde' bate su máximo histórico con un 5,8% y 670.000 espectadores. El espacio presentado por Mamen Mendizábal suma más de medio punto (+0,6) respecto a enero.



En el access prime time, 'El Intermedio' sigue imparable y logra el mes más visto de su historia (2.516.000) e iguala su máximo en cuota (12,1%) conseguido en enero de 2014. Lidera de 45 a 54 años (15,5%) y en País Vasco (17,6%) y en Madrid (18,0%). El lunes 24 de febrero bate sus récords históricos tanto en miles, superando por primera vez los 3 millones de espectadores (3.066.000) como en cuota, con un 14,6%.



En la franja estelar del lunes, 'Pesadilla en la cocina' logra un seguimiento del 11,5% y 2.399.000 espectadores en los cuatro programas emitidos en febrero y consigue superar a La 1 en una de las noches más competitivas de la semana.



Los sábados, 'laSextaNoche' logra, por segundo mes consecutivo, el mes más visto de su historia con 1.348.000 seguidores y el 9% de cuota (+0,3 vs, enero).



Y los domingos, 'Salvados' es líder absoluto de su franja con una media del 15,1% y más de 3,2 millones de espectadores. El programa "Consultando a Mas y González" se convierte en la segunda mejor emisión de su historia: 4.095.000 y 19,4%.



ATRESMEDIA TV, EL PRIME TIME MÁS COMPETITIVO

En febrero, Atresmedia TV idera de nuevo el Prime Time, franja más competitiva en la que registra un 31% de cuota, a más de dos puntos de su competidor.



La serie 'Velvet' abre las puertas en Antena 3 y se convierte en la emisión más vista de los lunes. El 17 de febrero conquistó a más de 4,8 millones de espectadores (24,6%) en su estreno y promedia 4,6 millones y un 23,7% en los dos capítulos emitidos hasta ahora ocupando el liderazgo en la noche de los lunes que dejó 'El Tiempo entre Costuras'.



Mención especial también para 'Operación Palace'. El trabajo con el que Jordi Évole inauguró con éxito el pasado 23-F el género del falso documental logra más de 5,2 millones de espectadores y el 23,9% de cuota. Es la emisión no deportiva más vista en la historia de laSexta.



El programa, que contó con la participación de Iñaki Gabilondo, Luis María Anson, Fernando Ónega, Felipe Alcaraz, Joseba Azkárraga, Alejandro Rojas Marcos, Federico Mayor Zaragoza, Joaquín Leguina, Jorge Vestrynge, Iñaki Anasagasti, Andreu Mayayo, y José Luis Garci, superó en +14,4 puntos al estreno de 'Viajando con Chester' en Cuatro, que fue visto por 9,5% del público y 2 millones de espectadores y rebasó los 6,2 millones de seguidores en el 'minuto de oro' del día logrado por el especial.



Junto al ya mencionado récord de 'El Intermedio', 'El Hormiguero' mantiene sus resultados en el access prime time de Antena 3 con una media en febrero de 12,5% y más de 2,6 millones de seguidores



Las semifinales entre el Barcelona y la Real Sociedad de la Copa del Rey emitidas en Antena 3 son las más vistas desde 2008 con un 25,7% y 5.334.000 espectadores de media entre los dos partidos.



'Tu Cara me Suena' promedia en la noche de los jueves un 17,7% y casi 2,5 millones de seguidores. Consigue la mejor edición del mes con su gala dedicada a los dúos, que supera su media mensual hasta el 19,7% y 2.724.000 espectadores.



LASEXTA NOTICIAS, NUEVO RÉCORD HISTÓRICO DE ESPECTADORES

Por su parte, laSexta Noticias continúa sumando seguidores hasta conseguir en febrero, por segundo mes consecutivo, su récord mensual histórico de espectadores con 1.235.000 televidentes en la media de sus ediciones (9,7% vs. el 6,9% que consigue 'Noticias Cuatro').



En la primera edición lunes-viernes, laSexta Noticias 14H con Helena Resano, logra su máximo histórico en cuota y miles: 13,2% y 1.483.000. Es la primera vez en la historia que supera el 13% y obtiene una ventaja de +4 puntos sobre 'Noticias Cuatro 1' (9,2% y 990.000). Vive este febrero, además, la edición más vista de su historia, el pasado 24 de febrero, con una media de 1.694.000 espectadores y el 14,7%.



laSexta Noticias 20H (L-V) iguala su segundo mejor dato histórico en cuota, 8,7% (y 1.201.000 espectadores), al igual que laSexta Noticias 14H fin de semana, con su segundo mejor dato histórico en cuota, 9,8%, (y 1.045.000 espectadores).



Por su parte, Antena 3 Noticias 1 (lunes-domingo) es líder de su franja de emisión con una media del 14,8% y más de 2 millones de espectadores (2.094.000), por delante del 13% (1.844.000) de 'Informativos Telecinco' y el 14,5% (2.055.000) del 'Telediario 1' de La 1.



En el fin de semana, Antena 3 Noticias 1, de la mano de Álvaro Zancajo y Sandra Golpe, es líder absoluto de las sobremesas, con un 15,5% y 2,2 millones de seguidores, frente al 14,6% y 2.119.000 del 'Telediario Fin de semana' y el 11,3% y 1.615.000 espectadores de Informativos Telecinco 15:00 horas.