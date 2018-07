Santi Rodríguez se recupera tras sufrir un infarto

Santi Rodríguez ha publicado una imagen en Instagram en la que indica que ha sufrido un infarto en la arteria esplénica y por el cual ha sido ingresado en un hospital de Jaén. En ella, también ha querido tranquilizar a sus seguidores y se muestra optimista sobre su recuperación.

El actor pasaba unos días de vacaciones en su Andalucía natal, después de volver de un viaje en Costa Rica y tras haber finalizado la grabación de uno de sus últimos proyectos televisivos.

"Se suelen poner por aquí fotos bonitas y con todo perfecto. Como me pregunta tanta gente, al final lo mejor es contarlo. He tenido un infarto en la arteria esplénica. Suena fuerte pero está todo controlado. Al ser en la zona del bazo la cosa no es tan crítica. Gracias a todos por vuestros mensajes. Ahora toca optimismo y remontar de nuevo", explica en el pie de foto.

Desde ObjetivoTV, deseamos que tenga una pronta recuperación y que vuelva cuanto antes a la normalidad.