El experto en tecnología, radio y electrónica Grant Imahara ha muerto repentinamente a los 49 años por una aneurisma cerebral tal y como ha informado The Hollywood Reporter.

El científico participó en programas de divulgación científica como 'Cazadores de mitos' emitido por Discovery Channel, protagonizado por Adam Savage y Jamie Hyneman a los que ayudaba junto a Tory Belleci y Kari Bryon. En el programa cuestionaban leyendas urbanas basadas en la ciencia y las ponían a prueba para demostrarlas.

En 2014, el equipo de científico formado por Belleci, Bryon y Imahara dejó de colaborar en Cazadores de Mitos. Dos años más tarde, grabaron la primera y única temporada de 'White Rabbit Project' para Netflix, en el que seguían aplicando sus conocimientos sobre ciencia.

"Tenemos el corazón roto por la triste noticia sobre Grant. Él era una parte importante de la familia Discovery y un hombre maravilloso. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia" ha comentado un representante de Discovery Channel.

"No me lo puedo creer. No sé qué decir. Mi corazón está roto. Adiós amigo." ha publicado en Twitter su compañero Tory Belleci.

La estrella de Cazadores de mitos Adam Savage comentó desconsolado "Estoy perdido. Sin palabras. He sido parte de dos grandes familias con Grant Imahara en los últimos 22 años. Grant fue un ingeniero, artista e intérprete realmente brillante, pero también una PERSONA tan generosa, tranquila y gentil. Trabajar con Grant fue muy divertido. Te echaré de menos amigo."

Su prometida Jenny Newman también publicó un tweet con diferentes fotos de Grant. "No he encontrado las palabras. No sé si podré hacerlo. Perdí una parte de mi corazón y alma hoy. Era tan generoso y amable, tan infinitamente dulce y tan amado por sus increíbles amigos. Me siento muy afortunada de haberlo conocido, haberlo amado y sido amada por él. Te amo cariño."