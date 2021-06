Jamie Lynn rompe su silencio tras las durísimas declaraciones de su hermana Britney Spears sobre su familia

Britney Spears está bajo la tutela de su progenitor, James Parnell Spears. La cantante de 39 años ha declarado recientemente ante el juez cuál era su situación actual, y la coartación de libertades a las que se enfrenta diariamente por estar tutelada por su padre. Britney ha llegado a confesar que no le dejan tomar sus propias decisiones, como el poder quedarse embarazada y obligarla a llevar un DIU que le impida concebir. Incluso, se le niega el derecho de poder casarse con su novio Sam Asghari.

El testimonio que Britney realizó ante el juez, despertó el apoyo masivo de otros famosos del panorama americano, como Mariah Carey o Sarah Jessica Parker. Además, actores como los que compartieron escena con su hermana Jamie Lynn Spears en 'Zoey 101', también han manifestado estar a favor de Britney, tal como te contamos aquí.

Las dudas se han resuelto, y el silencio ya no es una opción para la hermana menor de la princesa del pop, y es que después de mucho tiempo, Jamie Lynn ha hablado a través de Instagram para explicar cuál era su perspectiva de la situación.

Primero, la joven actriz quiso aclarar cuál había sido el principal motivo de su silencio: ''El único motivo por el que no he hablado antes esto, es porque sentía que mi hermana debía ser capaz de contar la verdad ella sola, y decir lo que sentía y necesitaba públicamente. Ese no era mi papel ni me correspondía a mí hacerlo''.

''Ahora que ha sido clara y ha dicho de lo que tenía que decir, creo que puedo seguir su ejemplo y contar lo que necesito'' aseguraba la menor de los Spears. ''Creo que está claro que desde el día en que nací, solamente he querido, adorado y apoyado a mi hermana. Quiero decir, es mi jodida hermana mayor por encima de cualquier estupidez''

Jamie Lynn Spears continuó diciendo que apoyaría a su hermana en cualquier locura: ''No me importa si ella quiere huir a un bosque y tener mil bebés en la mitad de la nada, o si ella quiere regresar y conquistar el mundo, como ha hecho tantas veces anteriormente, porque de cualquier forma: ni pierdo, ni gano nada''.

La intérprete reconoció que lo único que ella tenía que ver en medio de este dilema, era preocuparse por la felicidad de su hermana, y además, dejó claro que no le importaba la opinión que tuviese la gente sobre la forma en la que apoyaba a Britney: ''Quizás no la he apoyado de la forma en la que al público le hubiese gustado que lo hiciese, mediante un hashtag en redes sociales [#FreeBritney], pero puedo asegurar que he apoyado a mi hermana antes de que si quiera hubiese un hashtag, y la apoyaré después''.

''He trabajado desde que tenía 9 años. He pagado mis propias facturas desde que tenía 10 años, y no le debo nada a nadie, salvo a mi hermana, quien sabe que la apoyo y la quiero. Es la única persona a la que puedo deberle algo'' declaró firmemente la actriz que dio vida a la protagonista de 'Zoey 101'.

La artista finalizó su intervención en redes sociales hablando sobre su hermana, diciendo que únicamente se representa a ella misma, no a ningún miembro más de la familia Spears.

''Hablo por mí misma. Estoy sumamente orgullosa de que haya utilizado su voz. Me siento orgullosa de que haya cambiado de abogado, tal como le dije hace años en una conversación privada entre hermanas. Estoy muy orgullosa de que haya dado el paso'' reconoció Jamie Lynn.

''Si deciden poner fin a la tutela y después desea irse hasta Marte, o donde demonios quiera ir para que ella sea feliz, apoyaré completamente su decisión porque yo apoyo a mi hermana. Quiero a mi hermana, siempre lo he hecho, siempre lo haré mientras ella sea feliz. Sigamos rezando. Eso es todo'' concluyó la hermana de Britney con suma sinceridad.

Britney también es apoyada por su cuñado

Además, el marido de Jamie Lynn Spears, Jamie Watson ha reconocido que todas las personas que aman a Britney la apoyan, así como su familia le desea lo mejor. ''No me rodearía de personas que no apoyasen a mi cuñada. ¿Quién no apoyaría a Britney?'' Añadió el exjugador de baloncesto.

