De los zombies a los demonios: nueva serie basada en el cómic de Robert Kirkman

Si los zombies de 'The Walking Dead' no te dan miedo, prepárate para los demonios que llegarán muy pronto a Fox. Tras el apocalipsis zombie, Robert Kirkman ya tiene nueva historia para su próximo cómic centrada en torno al exorcismo y la cadena estadounidense ya prepara su adpatación a la pequña pantalla.



Fox International Channels (FIC), Robert Kirkman (creador y productor ejecutivo de 'The Walking Dead'), Skybound, el sello editorial fundado por el propio Kirkman dentro de Image Comics, y la productora Circle of Confusion han anunciado la puesta en marcha de un guion para televisión basado en el próximo cómic que Robert Kirkman tiene previsto publicar próximamente, centrado en torno al exorcismo.



El protagonista de la nueva historia de Kirkman es Kyle Barnes, un hombre joven acosado por la posesión y el exorcismo desde su infancia. Ahora, ya adulto, se embarca en un viaje espiritual para encontrar respuestas, pero lo que descubre podría suponer el fin de la vida en la tierra tal como la conocemos.



Robert Kirkman será uno de los productores ejecutivos de esta nueva serie junto a David Alpert, también productor ejecutivo de 'The Walking Dead' a través de Circe of Confusion.