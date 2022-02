Zendaya sorprende en la Super Bowl 2022 con este anuncio (y unos pendientes españoles)

Zendaya ha sido la protagonista absoluta del anuncio de la Super Bowl de la marca Squarespace. Menuda semana la de esta joven actriz.

En 'Euphoria' el último capítulo, el 5, estaba básicamente centrado en ella, ahora ha tenido un anuncio solo para ella en un evento tan grande como este en Estados Unidos.

El spot publicitario está dirigido por Edgar Wright, del que seguro has visto ya 'Baby Driver' y 'Last Night in Soho', y está inspirado en un clásico trabalenguas en inglés, Sally Sells Seashells (prueba a decirlo rápido sin trabarte).

Lo que busca Zendaya en el anuncio, en la que interpreta a la Sally del trabalenguas, es que su negocio de venta de conchas crezca, por lo que en esta era en la que el negocio online cada vez es mayor, ¿qué mejor que recurrir a Squarespace, que se dedica a crear páginas webs?

Andre 3000 es el narrador del spot y también hace un breve cameo. "Como cliente de Squarespace desde 2018, entiendo la importancia de tener una presencia en línea que realmente te represente a ti y a tu negocio", dice Zendaya en un comunicado. "Estaba increíblemente emocionada de tener la oportunidad de trabajar y crear con Edgar Wright en una historia narrada por André 3000".

En el anuncio la joven actriz luce muchos estilismos, pero en uno de ellos hay un guiño a España, lo que siempre nos hace muy felices. En uno de los momentos del spot, concretamente en su comienzo, la actriz lleva un jersey multicolor y su cabello recogido, por lo que se pueden ver unos pendientes que combinan oro, perlas y una espiral azul.

Zendaya con los pendientes de firma española | Squarespace

La pieza de joyería la firma Albert Coll, y dichos pendientes tienen un valor de 210 euros. Por desgracia, si te han enamorado, lamentamos decirte que ya no están disponibles en la web de la firma.

Seguro que te interesa:

Las pistas que revelarían que Rue (Zendaya) va a morir en 'Euphoria'