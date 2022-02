'Atención esta noticia contiene spoilers de la temporada 2 de 'Euphoria! Si no vas al día con la serie de HBO Max te recomendamos que dejes de leer.

Hasta la fecha la temporada 2 de 'Euphoria' ha emitido cinco episodios de su nueva temporadas. Cinco capítulo que no han dejado a nadie indiferente pero ha sido el 2x05 llamado 'Stand still like the hummingbird', probablemente, el más duro de todos.

El episodio empieza de forma directa mostrando cómo la madre de Rue, interpretada por Nika King, descubre que su hija ha recaído en el consumo de drogas y está atravesando una fase muy complicada.

De esta forma Rue se encuentra en una intervención por parte de su familia que provoca un absoluto descontrol en el personaje al descubrir que su madre ha cogido una maleta que tenía llena de drogas que tenía intención de vender.

Así, Rue se enfrenta de forma muy violenta a su familia para que le den la maleta a la vez que se justifica por su adicción. Muchos son los momentos duros que hay en la escena pero uno de los más destacados es cuando Zendaya rompe una puerta con su propio cuerpo para poder entrar en la habitación de su hermana.

Zendaya en 'Euphoria' | HBO

Zendaya habla de las cicatrices que tiene de esta escena en 'Euphoria'

"Es Rue simplemente destrozando su vida y poniendo su vida en llamas y derribando todo para básicamente llegar a lo que siente en el fondo", explica Zendaya en una entrevista a 'EW'. Para después admitir que la escena le dejó varias secuelas físicas: "Fue un día muy duro. Me golpeé. Todavía tengo algunas cicatrices en las piernas y algunos moratones".

"Fue tan intenso y aterrador de abordar y, obviamente, algo increíblemente agotador emocionalmente, pero también fisicamente. Me preocupo por Rue y odio cuando siente dolor. Creo que en todo este episodio, hay mucho dolor que sale a la superficie y también se cruza con su aislamiento, lo cual es extremadamente doloroso físicamente", sigue diciendo.

Para comentar luego cómo su actitud va cambiando durante todo el proceso: "Ha perdido el control de quién es y puedes ver que hay un pequeño momento después de eso donde todo se convierte en arrepentimiento. La ves haciéndolo e, inmediatamente después, arrepintiéndose y preguntándose por qué lo ha hecho. Y luego lo vuelve a hacer, como si fuese un doloroso círculo en el que la vemos metida".

Para terminar diciendo qué es lo que hace el reparto al finalizar de rodar una escena tan dura como esta: "Estoy muy agradecida de estar en un espacio donde me siento cómoda y segura, con actores y actrices con los que obviamente estoy muy unida. Después de cada toma, nos abrazamos, hablamos y comprobamos qué tal estamos, porque, obviamente, es como una zona de guerra", concluye.

Seguro que te interesa:

Cuando Zendaya mostraba a su familia: Así son los desconocidos padres de la actriz de 'Euphoria'