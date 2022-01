Así es Elias Kacavas ('Euphoria'), actor de origen griego y con un hermano gemelo

¡Cuidado esta noticia tiene spoilers! 'Euphoria' no para de dar de que hablar con cada uno de sus episodios semana tras semana en HBO Max. El capítulo 3 de la temporada 2, 'Ruminations: Big and Little Bullys', ha sido uno de los más comentados pero el gran protagonista no ha sido ninguno de los actores principales.

Y es que, al principio del episodio nos presentaron la historia de Cal Jacobs, el padre de Nate, mostrando al personaje en su adolescencia. Papel que ha interpretado el actor Elias Kacavas.

En la serie descubrimos que Cal es un joven muy atractivo quien se está descubriendo a sí mismo, hasta darse cuenta que está enamorado de su mejor amigo, Derek (Henry Eikenberry). Ambos protagonizan una escena donde aparecen bailando que ha sido la sensación de lo que llevamos de serie.

Elias Kacavas (Cal Jacobs) y Derek (Henry Eikenberry) en la temporada 2 de 'Euphoria' | HBO Max

Pero... ¿quién es Elias Kacavas? Es un joven actor natural de Manchester, en New Hampshire, procede de una familia numerosa original de Grecia y tiene dos hermanos y uno de ellos es su gemelo.

Elias se trasladó hasta Nueva York en el año 2017 para ingresar en la Escuela de Artes Tisch donde estudió teatro. Sería este 2022 cuando tendría que terminar sus estudios pero los dejó para poder grabar su participación en 'Euphoria'.

Además, de dominar la interpretación Kacavas también tiene un gran interés por la música y toca el piano y la guitarra. Elias no es muy activo en su cuenta de Instagram donde tiene pocas imágenes personales pero está empezando a compartir sus nuevos proyectos y fotos relacionadas con su trabajo.

Hasta ahora su carrera como actor es limitada siendo 'Euphoria' lo más importante hasta la fecha. También ha realizado dos cortos, 'The Death of a Matriarch' y 'House of Fluff', y próximamente lo veremos en el reboot que Roberto Aguirre-Sacasa está preparando 'Pretty Little Liars: Original Sin' donde interpreta a Greg, el novio de Karen quen guarda un oscuro secreto.

Seguro que te interesa:

Zendaya ('Euphoria') confiesa por qué dejó de lado su carrera musical