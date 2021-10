'You' temporada 3: ESA muerte del primer episodio, explicada por su creadora

La tercera temporada de 'You' se ha estrenado este viernes 15 de octubre, siendo uno de los regresos más ansiados del año entre los fans a los que ya conquistó la turbia historia de Joe Goldberg, y ahora también Love Quinn.

Tras el perturbador final de la segunda temporada, los personajes interpretados por Penn Badgley y Victoria Pedretti deciden, por el bien de su nuevo bebé, empezar de cero en el exclusivo y tranquilo barrio llamado Madre Linda.

Sin embargo, si eres de los que ya se han hecho maratón de la tercera temporada de 'You' sabrás que eso no es del todo cierto y si no has visto todavía ni si quiera el primer capítulo te aconsejamos que dejes de leer ya que... ¡se acercan SPOILERS!

La creadora de 'You' explica esa muerte del primer episodio

En el primer episodio de la tercera temporada de 'You', Joe comienza un acercamiento con su vecina, Natalie (Michaela McManus), quien también está receptiva. Sin embargo, y antes de que ocurra nada entre ellos, Joe decide cortar la relación y se vuelve a casa con su mujer, Love.

Love y Natalie se hacen amigas y ésta, como agente de una inmobiliaria, ayuda a Love a encontrar un local para su pastelería en Madre Linda. Sin embargo, cuando Love se da cuenta de que hay algo entre Joe y Natalie, mata a Natalie con un hacha.

Tras este acontecimiento, son muchos los fans que se han preguntado porqué su creador no ha dejado que el personaje de Natalie y Joe vayan más allá y ha decidido que fuera la primera víctima de esta temporada. Ahora, su creadora, Sera Gamble, ha respondido a estas dudas en una entrevista con TVLine.

"Con un programa como este, donde la temporada 1 fue un viaje particularmente divertido y sinuoso del libro, realmente teníamos que demostrarte al comienzo de la temporada 2 que aún podríamos sorprenderte", decía.

"Hicimos muchas cosas en la temporada 2 para intentar hacer eso. La conversación al comienzo de la temporada 3 fue '¿Qué crees que pasaría si fueras un espectador?' Y es que Michaela (la actriz que interpreta a Natalie) estaría en toda la temporada, así que pensamos, 'tiene que ocurrir en el Episodio 1'", finalizaba.

Además, Penn y Victoria también comentaron lo sucedido: "Me gustaba, porque era como, 'Oh, esto va a ir en otra dirección' y eso siempre es emocionante", dijo el actor. "Es divertido cuando puedes subvertir las expectativas de la gente en la televisión en estos días. Todos hemos consumido tanto, por lo que encuentro que es más difícil sorprenderse", finalizaba ella.

