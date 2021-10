'You': Repasamos todos los asesinatos de Joe y Love para que llegues preparado a la temporada 3

La nueva temporada de 'You' es uno de los estrenos más esperados del año, después de que el thriller psicológico de Penn Badgley haya conquistado con sus dos entregas anteriores a todos los fans de 'Gossip Girl' y, por qué no, del gore mamarracher.

Este 15 de octubre se estrena la ansiada temporada 3, y sus pequeños avances ya adelantan que tendremos sesión doble de thriller, relaciones tóxicas y crímenes pasionales con la pareja formada por Joe (Penn Badgley) y Love (Victoria Pedretti), ahora 'domesticados' en un idílico barrio de las afueras para empezar de cero como padres de su hijo Henry. Pero lo de comportarse no les durará mucho...

Y eso es algo que cabría esperar dado el inquietante historial de ambos cuando algo se interpone en su felicidad y la de los que más quieren. Si andas un poco perdido en el juego de cuál de los dos es más sociópata, hacemos un repaso de todas las muertes de 'You' para que te pongas al día antes de la nueva temporada. Pero no te preocupes porque no hay spoilers de la temporada 3.

Temporada 1: Benji

Joe hizo "todo lo posible", en su mente, para evitar la muerte de Benji, el ligue de Beck. Pero después de secuestrarlo y no confiar en que le delatase, el protagonista le acaba envenenando con aceite de cacahuete, al que era fatalmente alérgico.

Temporada 1: Peach

Shay Mitchell y Penn Badgley en 'You' | Netflix

La incisiva mejor amiga de Beck se estaba interponiendo en su historia de amor, pues también estaba un poquito obsesionada con la chica. Joe acaba poniendo fin a este duelo de forma más física, después de atacarla mientras corría sin conseguir el resultado. Durante un fin de semana en la casa de su familia, se pelean a muerte por una pistola, y Joe acaba escenificando el suicidio de la joven.

Temporada 1: Elijah

Elijah en 'You' | Netflix

Mediante flashbacks descubrimos que las tendencias de Joe están condenadas a repetirse, pues ya le hizo lo mismo al hombre con el que su anterior novia, Candace, le estaba engañando. Joe le empuja precipitándole al vacío.

Temporada 1: Ron

Ron en 'You' | Netflix

El violento novio de su vecina, la madre de su protegido Paco, era una de las víctimas más claras una vez que descubrimos el patrón de Joe. El personaje acaba muriendo de una puñalada en el cuello a manos de Joe.

Temporada 1: Guinevere Beck

Beck y Joe en 'You' | Lifetime

El gran final de temporada demostró que la protección y obsesión de Joe también podía terminar en tragedia para su amada. Después de que Beck, atrapada en la jaula de cristal, descubra sus secretos y le diga lo asqueada que está realmente, la joven acaba muriendo justo antes de casi conseguir escapar para acabar convertida en una mártir a ojos del mundo.

Temporada 2: Jasper

Jasper en 'You' | Netflix

Joe Goldberg intenta volver a empezar de cero después de la debacle con Beck y se muda a la soleada LA, pero su nueva identidad, Will Bettelheim, viene con ataduras. El hombre al que secuestra para robar su nombre resulta tener serias deudas, y Joe es atacado por su recaudador. Pero tras ver que la situación es insostenible, el protagonista se venga matando a Jasper e incluso descuartizando su cuerpo en una picadora mostrando formas más creativas de deshacerse de su reguero de víctimas.

Temporada 2: Henderson

El famoso cómico resulta ser un abusador y pederasta y Joe casi se convence de que esta vez su crimen es un regalo a la humanidad. Tras fallar en su intento de hacerle confesar cuando casi escapa, Hendy muere en un forcejeo al ser empujado por las escaleras.

Temporada 2: El maltratador de la madre de Joe

A través de flashbacks conocemos más de las raíces de Joe y sus traumas, y se descubre que su complejo de "proteger" a mujeres comenzó con su propia madre, que estaba con un hombre que abusaba de ella y la maltrataba. Aunque nunca llega a quedar claro si se trata del padre de Joe o no, el pequeño decide poner fin a sus ataques disparándole, y acaba siendo separado de su madre.

Temporada 2: Sofia

Love y Forty Quinn en 'You' | Netflix

Pero ojo que ahora llegan curvas. En la recta final de la temporada 2 descubrimos que la dulce Love y Goldberg son tal para cual, pues el personaje de Victoria Pedretti también empieza a coleccionar unos cuantos asesinatos.

Lo que en un principio parecía haber sido un crimen pasional de su inestable mellizo, Forty, matando a su niñera con la que había tenido relaciones, se descubre que fue el primer asesinato a sangre fría de Love que le rajó el cuello cuando solo era una adolescente.

Temporada 2: Delilah

La pobre Delilah prometía ser la primera víctima de Joe que acabase escapando de su jaula, pero la hermana de Ellie tiene la mala suerte de encontrarse con Love justo cuando iba a ser liberada, quien sabe que expondrá los secretos de Joe y la mata para protegerle.

Temporada 2: Candace

Algo parecido ocurre con Candace, la exnovia de Joe que él dio por muerta al enterrarla viva. Decidida a exponerle por el psicópata que es, Candace acaba pillando a Joe con una ensangrentada Delilah dispuesta a arruinarle. Pero, cuando llega Love y le cuenta sus crímenes, las tornas se vuelven y una vez más Love la asesina por saber demasiado.

Temporada 2: Forty

Aunque no es un asesinato a manos de la espeluznante pareja, el pobre Forty Quinn acaba muriendo durante un fuerte enfrentamiento donde se destapa toda la verdad sobre lo que sabe tanto de Joe, como de las tendencias de su hermana durante su vida. Cuando el policía Fincher interviene, acaba pegando un tiro a Forty por estar sosteniendo un arma contra ellos. Finalmente le atribuyen los asesinatos de Henderson y Delilah saliéndose una vez más con la suya.

Bonus Temporada 2: James

Esto no es por el momento más que una teoría, pero muchos fans han apuntado desde que terminaron los capítulos de la temporada 2 que quizás la historia con el anterior marido de Love no es como nos la contaron.

Conociendo ahora de lo que Love es capaz, los flashbacks sobre su marido James que estaba "enfermo" y al que ella se dedicó en cuerpo y alma (incluyendo todas sus comidas) han hecho desarrollar a muchos la teoría de que en realidad Love lo estuvo envenenando para que permaneciese a su lado.

Habrá que esperar al 15 de octubre para ver qué más momentos turbios nos espera con esta inusual pareja, ahora que además están a cargo de un inocente bebé...