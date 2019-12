'You' fue una de las series que más dio que hablar en 2018. Este thiller de Netflix basado en la novela de Caroline Kepnes cuenta la historia de un librero, Joe (Penn Badgley), que en un principio se enamora de una clienta, Guinevere (Elizabeth Lail), pero rápidamente el amor se transforma en obsesión convirtiéndose en una serie que narra las etapas de un acoso.

Tratando un tema tan controvertido, no es de extrañar que todas las declaraciones que hacen sus protagonistas sean de lo más comentadas. Por ello, las últimas palabras de Penn Badgley han preocupado a los fans, ya que ha afirmado que es muy complicado interpretar a un psicópata y más si eres sensible ante este tipo de asuntos.

Tal y como comentó al medio Digital Spy la ex estrella de 'Gossip Girl', lleva muy mal dar vida en la ficción a un personaje con las características de Joe: "Hay muchas cosas de él que no disfruto. Para ser honestos, no disfruto casi nada interpretando a Joe", confiesa.

Pero para poder relajar a los fans con sus palabras, terminó añadiendo: "A pesar de ello, termina siendo una exploración psicológica muy profunda para mí que parece dar frutos. Hay muchas cosas sobre Joe que me afectan psicológicamente y, sin embargo, siempre trato de humanizarlo lo más posible".

El rodaje de la segunda temporada ya ha finalizado y será el día 26 de diciembre cuando podamos disfrutar de su estreno completo.

