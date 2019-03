Wyclef Jean aparecerá en la serie 'Nashville'

El rapero, cantante, político y productor musical, Wyclef Jean, va a interpretar al director de un sello discográfico, por lo que se va a mover en un mundillo que conoce muy bien. La noticia fue anunciada por el propio Jean a través de Twitter, y ha sido confirmada posteriormente por The Hollywood Reporter.



Jean ha publicado una foto en la red social de él mismo con lo que él ha titulado "el casting más caliente de la televisión". En la foto Jean está acompañado por varios actores de 'Nashville': Sam Palladio ('Episodes'), Clare Bowen ('10 Days to Die'), Jonathan Jackson ('General Hospital') y Rya Kihlstedt ('Dexter').



La serie gira en torno a una estrella de la música country en decadencia, interpretada por Connie Briton ('American Horror Story'), que se ve forzada a formar un dúo con una joven cantante en alza, a quien da vida Hayden Panettiere ('Héroes').



Además de su relación con el mundo musical, Jean es también una figura pólitica en Haití, su país natal. En 2010, Jean se presentó a las elecciones presidenciales del país centroamericano. Finalmente su candidatura fue rechazada puesto que no cumplía el requisito de haber vivido en Haití durante los últimos cinco años.