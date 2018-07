Woody Allen: "Me arrepiento de haber accedido a hacer una serie"

Woody Allen se arrepiente de dar el salto a la televisión, un movimiento que tantos directores de cine han dado y en el que mucho han triunfado.



"No sé cómo me metí en esto. No se me ocurre nada y no sé ni por dónde empezar", dijo en su momento Allen, según recogió el comunicado emitido por Amazon.



En una entrevista al portal Deadline durante la promoción de su nuevo filme 'The Irrational Man' en Cannes, el director de 'Manhattan' ha confesado que se arrepiente de su acuerdo con Amazon para desarrollar una serie.



Amazon Instant Video ha sido la responsable de uno de los éxitos de esta temporada, la ganadora de un Globo de Oro a la mejor comedia, 'Transparent'. La plataforma encargó a Woody Allen su nuevo proyecto, con total libertad, tras firmar un acuerdo es de tan solo seis episodios de media hora que deberá entregar para finales de 2016.



Allen espera que su inquietud se deba a la ansiedad e inseguridad que ha marcado su carrera, pero al mismo tiempo confirma que esto va más allá: "no he tenido un momento agradable desde que me comprometí a hacerlo".



El autor de clásicos del cine como 'Hannah y sus hermanas' se une a otros directores como Martin Scorsese ('Broadwalk Empire') o David Lynch ('Twin Peaks').