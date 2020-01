'The Witcher', la serie inspirada en las novelas de fantasía de Andrzej Sapkowski y que cuenta con Henry Cavill (Geralt de Rivia) como protagonista, es una de las que más ha enloquecido a los ha fans durante los últimos meses. La última prueba de ello es el úlimo informe de Netflix que confirma que a pesar de ser un estreno reciente, ya va en camino de ser la temporada más lucrativa de todos los tiempos al contar con más de 76 millones de miembros sincronizados durante las primeras cuatro semanas de lanzamiento.

Haciendo referencia a los datos anteriores, no es nada sorprendente que la compañía ya esté trabajando en una segunda temporada, por lo que los seguidores de la serie han comenzado a especular sobre el nuevo reparto. Uno de los personajes más esperados sería Vesemir, un viejo brujo que tendría una gran importancia en la vida de Geralt de Rivia, que le convirtió en quien es. La sugerencia que más cabida tiene entre los fans para interpretar a Vesemir parece ser Mark Hamill, el poderoso maestro Jedi en 'Star Wars', que según We Got This Covered habría aceptado ya esta oferta y las redes sociales se han inundado de fanarts que muestran cómo podría ser la participación del intérprete como el brujo Vesemir,

A pesar de los rumores y de la gran aceptación entre los fans, Netflix no ha hecho oficial ninguna información relacionada con el papel de Vesemir en la segunda temporada, por lo que, habrá que esperar un poco más para saber si seguiremos viendo a Mark Hamill como Luke Skywalker o pasará a ser un importante personaje en 'The Witcher' siendo un antiguo hechicero.

