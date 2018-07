Winona Ryder protagonizará una serie de ficción en Netflix

Winona Ryder dará vida a Joyce, la madre de un niño de dos años que desaparece y que durante la búsqueda del niño descubrirá una faceta suya que no sabía que tenía, en la nueva ficción que prepara Netflix. Así, Ryder se suma a numerosos rostros del celuloide que dan el salto a las series de televisión, como Kevin Spacey ('House of Cards') o Steve Buscemi ('Boardwalk Empire').



La serie estará ambientada en los años 80 y la trama envolverá a los personajes en un extraño misterio que encierra experimentos secretos del gobierno, fuerzas sobrenaturales y una misteriosa niña.



Matta Duffer y Ross Duffer ('Wayward Pines') escribirán y dirigirán la serie. También serán los productores ejecutivos junto a Karl Gajdusek ('Last Resort'), Shawn Levy y Dan Cohen ('Noche en el museo'). Esta producción tendrá una duración de ocho capítulos y se estrenará en 2016.



Winona acaba de terminar el rodaje de la miniserie de HBO 'Show Me a Hero', que será estrenada en agosto. Este nuevo proyecto será su segunda aparición como actriz en la pequeña pantalla.