Whoopi Goldberg aparecerá en 'Once Upon a Time in Wonderland'

La nueva serie de ABC, 'Once Upon a Time in Wonderland', el spin-off de 'Once Upon a Time', contará con la actriz Whoopi Goldberg.



La actriz interpretará el papel de la mujer del conejo blanco, personaje doblado de John Lithgow. Según informa TV Line, Goldberg pondrá la voz a la señora Rabbit en el octavo episodio de la serie. Su personaje aparecerá tanto en la actualidad como en un flashback.



'Once Upon a Time in Wonderland' se estrenó el pasado jueves 10 de octubre con 1,7 puntos en demográficos y más de 5,7 millones de espectadores.