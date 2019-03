La 'Web Therapy' de Lisa Kudrow tendrá segunda temporada

Diez capítulos más que serán emitidos en 2012 es el encargo realizado por la cadena Showtime para esta serie creada por Don Roos, Dan Bucatinsky y Lisa Kudrow en la que la protagonista de 'Friends' encarna a la doctora Fiona Wallice, una doctora que realiza terapia a través de Internet.



Según recoge The Hollywood Reporte', Lisa Kudrow no podría estar más satisfecha con este encargo: "Estamos encantados de que ShowTime vaya a emitir más capítulos de Web Therapy, nos encanta cómo se está haciendo el programa".



LOS PACIENTES: MERYL STREEP, CONAN O'BRIAN Y SELMA BLAIR

"Estamos alucinando con que Meryl Streep esté en el programa esta temporada. Ella es increíblemente irónica y tendrá una gran historia. Tener a Lily Tomlin de vuelta será también algo muy divertido y que Conan O'Brien también participe es fantástico. Es un actor que improvisa muy bien", ha explicado la actriz en un comunicado de prensa.



No es para menos porque la serie de televisión producida por Isn't Entertainment contará con personajes invitados de excepción entre los que se encuentran también, además de los ya nombrados, los actores Minnie Driver, Selma Blair y Molly Shannon.