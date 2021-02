'WandaVision': El significativo guiño de Bruja Escarlata a Magneto que probablemente no has visto

'WandaVision' se ha convertido en todo un fenómeno televisivo que está generando grandes debates con cada emisión de los nuevos capítulos. Uno de ellos tuvo que ver con la bomba del último episodio, que si no has visto te recomendamos que no sigas leyendo porque hay spoilers.

En el 1x05 apareció por sorpresa el personaje de Pietro Maximoff, que es el superhéroe Quicksilver y hermano de Bruja Escarlata. La impactante aparición de Quicksilver se incrementó más aún al estar interpretado por Evan Peters (Aaron Taylor-Johnson murió como ese personaje en el MCU). Esto hizo que el "cruce" con Peters supusiera la primera inmersión de los X-Men en el Universo Marvel desde que Disney adquirió Fox, así como la prueba definitiva de que la productora se decantará por el juego de tramas a través de multiversos.

Pero además, durante el episodio se lanzó un guiño del que muchos no se percataron. Este tiene que ver con el icónico personaje de Magneto, el padre de Wanda y Pietro en los cómics.

En una de las escenas, Bruja Escarlata se enfrentaba a una patrulla de los S.W.O.R.D. que la apuntaban con multitud de armas. Sin embargo, el personaje de Elizabeth Olsen utilizaba sus poderes para cambiar la dirección de las ametralladoras y pasar a apuntar directamente al director de la agencia, Tyler Hayward.

Tal escena puede que le haya sonado a más de uno. Y es que, Magneto ya utilizó esa técnica de una forma muy parecida a la que lo hizo Bruja Escarlata en más de una ocasión en el Universo X-Men. Este hecho aumenta las esperanzas de los fans acerca de la posibilidad de que, ya sea Ian McKellen o Michael Fassbender, puedan aparecer en la serie para volver a ponerse en la piel de este icónico personaje.

De lo que no cabe duda es de que 'WandaVision' ha supuesto todo un impulso para la carrera de Elizabeth Olsen, quien tuvo que enfrentarse a algunas dificultades durante sus inicios como actriz tras haber vivido con sus hermanas, las estrellas infantiles Ashley y Mary-Kate Olsen. Más detalles sobre ello en el vídeo de arriba.

