Paul Bettany creyó que iba a ser despedido de Marvel cuando le ofrecieron el papel en 'WandaVision'

El estreno de 'WandaVision' ha llegado como un verdadero acontecimiento muy esperado por los fans de Marvel. Esta comedia de situación tan especial parece haber tenido una gran acogida, convirtiendo a sus dos protagonistas, Bruja Escarlata y Visión en estrellas de la televisión.

A pesar de ser estos dos personajes uno de los referentes principales del universo Marvel, el actor que interpreta a Visión, Paul Bettany ha reconocido que, justo antes de recibir la oferta de trabajo para participar en esta producción, creía que iba a ser despedido por la compañía.

Así lo reconocía en una entrevista para Variety, en la que aseguraba que las circunstancias parecían apuntar a un posible despido. "Mi contrato terminó y acababa de morir dos veces en 'Infinity War' y recibí una llamada del jefe [Kevin Feige] diciendo: "Ven a verme a la oficina". Miré a mi esposa y pensé: 'creo que me están engañando'".

"Entré y Louis D'Esposito y Kevin Feige estaban allí y no quería que nadie se sintiera incómodo, así que comencé con: 'Mira, lo entiendo totalmente. Ha sido genial. He tenido una gran racha, muchachos'". Sin embargo, la respuesta no fue la esperada . "Me dijeron: 'Espera, ¿vas a dejar de fumar?' Y dije: 'No, ¿no me estáis despidiendo?' Dijeron: 'No, vamos a presentarte una serie'. Así que dije: '¡Está bien, estoy dentro!'", confesaba.

"Luego hablamos de dos historias de cómics que realmente me encantan: 'House of M' y 'The Visions', que es una historia sobre Visión tratando de construir una familia en los suburbios y fue una especie de mezcla entre ellos, y también con una especie de mirada amorosa a las comedias de situación estadounidenses a lo largo del siglo estadounidense. Yo estaba como, "¡Estoy dentro!".

Es probable que este nuevo proyecto consolide a Visión como uno de los grandes personajes de Marvel y le permita continuar su andadura por este Universo de Marvel que cada día parece crecer un poco más.

