Walter White vuelve a la televisión convertido en farmacéutico

El mayor fenómeno televisivo del año en Estados Unidos, la Super Bowl, fue el escernario elegido por Walter White para regresar "de entre los muertos": el personaje interpretado por Bryan Cranston fue el protagonista de uno de los anuncios emitidos durante el evento deportivo más visto del mundo.



La Super Bowl se ha convertido en algo más que un evento deportivo, es una noche de cultura pop. Los famosos no quieren perderse la final, el espectáculo del descanso se espera con tantas o más ganas que el propio partido y los anuncios son los más comentados del año.



La cadena NBC, encargada este año de emitir la final entre los Patriots y los Seahawks, aprovechó el evento para presentar sus novedades en la parrilla para 2015.



Aunque ayer el gran protagonista fue Walter White. El protagonista de 'Breaking Bad' regresó "de entre los muertos" reconvertido en farmacéutico. El anuncio, que pertenece a la empresa de seguros Esurance, muestra al actor Bryan Cranston trabajando detrás del mostrador de una farmacia con el traje amarillo característico de la serie con el que cocinaba metamfetamina.



Atiende a una clienta porque, pese a no ser el dueño, ambos entienden "de drogas" y después le suelta la frase marca de la casa. "Say my name", dice Cranston con su potente voz, y los nostálgicos de 'Breaking Bad' pudieron terminar el partido con una sonrisa en la boca.