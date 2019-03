A Walter White le gusta la música electrónica

"Say my name". Al grito de la mítica frase de su personaje en 'Breaking Bad', Bryan Cranston sorprendió a todos los asistentes al festival Electric Daisy Carnival de Las Vegas el pasado sábado.



El grupo británico 'Above & Beyond' lanzó un single llamado "Walter White" en 2013 y, antes de que sonara en su actuación en el festival, el mismísimo Bryan Cranston subió al escenario y dijo la famosa frase de Heisenberg: "Say my name". El público, entusiasmado, coreó el nombre del protagonista, a lo que Cranston respondió: "You're God damn right".